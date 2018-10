Az ELTE-re szervezték az alakváltó gyíkembereket leleplező konteó-guru előadását

Kitört a botrány a Természettudományi Kar professzorai között, miután megtudták, hogy az ELTE épületébe szervezik David Icke összeesküvés-elméleti megmondóember magyarországi előadását. A felháborodás hatására az egyetem vezetése közölte, hogy ugyan tényleg bejegyezték a programot, de az még nem volt végleges, most pedig „az érveket megismerve” visszamondták azt.

David Icke sportriporterrel egy médium közölte 1990-ben, hogy földi létének különleges célja van. Az angol negyedosztályú ex-focista saját állítása szerint azóta a szellemvilágból kapja az emberiség sorsával kapcsolatos üzeneteket. A közelgő apokalipszis hírnöke, a rezgési energiákkal működő univerzum apostola, fő tantétele, hogy az emberiséget alakváltó reptilián gyíkemberek uralják. Eszerint az idegen faj, az arkhónok vagy annunakik eltérítették a Földet, ők manipulálják a valóságunkat a Holdról, ami valójában egy belül üreges űrhajó. Sajnos genetikailag is manipuláltak minket, ezért egyre kevésbé vagyunk önmagunk urai. Főleg, hogy igazából a gyíkember hibridek alkotják a földi elitet is: ők hozták létre a Babiloni Testvériség nevű titkos társaságot, akárcsak az illuminátusokat, de Cion bölcseinek jegyzőkönyvei is mind igazak; a cél, hogy az általuk irányított globális eseményekkel félelemben tartsák az emberiséget, és negatív energiáik révén győzedelmeskedjenek.

Az ufóvallást áltudománnyal, ezoterikus koppintásokkal, antiszemita klisékkel, elitellenességgel és minden mindennel összefüggő konteókkal összegyúró Icke világát alapvetően a józan paraszti ész választja el a fel nem ébredettekétől, de a népszerűsége különösen magas a chemtrail-fetisiszta szélsőjobb környékén. A nagy közösségi szájtokról kitiltott Alex Jonesnál is vadabb elméletekben utazik, melyeknek legtisztább forrása természetesen a saját oldala. Bár tagadja, hogy milliomos lenne, könyvei és előadásai feltehetően jól hoznak a konyhára.

A konteoguru mostani turnéján eljön Budapestre, mint hirdetik, ez lesz David Icke első magyarországi fellépése. Helyszínnek az ELTE lágymányosi kampuszát választották, és hetek óta hirdetik, hogy itt, a Természettudományi Kar (TTK) épületében lesz október 19-én az előadás, melyen a KIVÁLASZTOTT „az összeesküvés valóságok felfedésével ráébreszti az embereket arra, hogy a globális Rendszert ők maguk tartják fenn”.

Kik állnak a modern kori rabszolgatartás mögött? Kik irányítják a világot, kik döntenek emberek milliárdjainak sorsáról? Tőle érdemes megkérdezni! Lesz magyar nyelvű szinkrontolmács!

– írják a programismertetőben, tényként közölve, hogy a legnagyobb magyarországi egyetem lesz az otthon. A belépő a nagy reptilián-leleplezésre egyébként 12 ezer forint.

David Icke előadásáról néhány napja szereztek tudomást az ELTE TTK professzorai, és nem töltötte el őket kitörő örömmel. Az ügyben Surján Péter dékán levélben fordult (ez hozzánk is eljutott, itt olvashatják) a rektorhoz, azt kérve, hogy próbálják meg leállítani az eseményt, mert ez így az egész egyetemnek nagyon kínos:

Kedves Rektor úr, kedves Kancellár úr, ijedten vettem tudomást egy, október 19-re tervezett előadásról egy facebok-hirdetést megküldő bejelentés révén. A "híres" külföldi előadó, akinek a 4 (!) órás előadásáért a szervezők 32.5 angol font belépti díjat szednek, az internet szerint inkább áltudományos és összeesküvéselmélettel összezagyvált könyveiről és előadásiról hírhedt, és meggyőződésem szerint az ELTE ilyen előadáshoz nem biztosíthat helyszínt. Egy idézet egyik könyvének (c. "Az emberi faj eredete") ajánlásából: "A kötetből fény derül a holdbázis titkára, megtudjuk mi az a Hold Mátrix. Fellebbentjük a fátylat az orwelli államapparátust irányító démoni földönkívüli erőkről, a valódi Illuminátusokról, a világot keresztül hálózó királyi vérvonalak eredetéről." Tisztelettel kérem rektor úr kancellár úr véleményét, dékán urak támogatását, egyetértés esetén kancellár úr segítségét a rendezvény leállításához. Ha a rendezvény jogi okokból nem állítható már le, nagyon komoly kommunikációs stratégiát kell kidolgozzunk....

A Hold Mátrixról sajnos nem tudtuk meg a rektor véleményét, de Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar dékánja, és intézeti vezetők is „a leghatározottabban tiltakoztak”. Részben attól tartottak, hogy ha a konteoguru az egyetemen adhat elő, azt később majd úgy fogja kommunikálni, mintha a tudományos világ is elismerné a munkásságát, a közvélemény szemében pedig nem sokat fog számítani, hogy az ELTE csak a helyszínt biztosította.

Az ügyhöz hozzátartozik, hogy tudomásunk szerint az ELTE TTK komoly anyagi gondokkal küzd, ami tanárhiányban, oktatói túlterheltségben, ki nem fizetett gyakorlatokban jelenik meg többek között. Az intézmény számára ezért különösen fontos a termeik bérbeadása külső programok számára.

A reptiliánellenes tiltakozások ezúttal eredményesek voltak: az ELTE intézményhasznosítással foglalkozó részlege lemondta David Icke tervezett előadását. Szerintük valójában az egyetem még nem is igazolta vissza a helyszínt, előbb úgyis egyeztetni akartak házon belül (erre nem lett volna túl sok idejük, hiszen két hét múlva lett volna az előadás), de most akkor rögtön úgy döntöttek, hogy

a rendezvényre – érveiket megismerve – nem adunk engedélyt.

Mivel nagyon úgy hangzik, hogy az illuminátusok Lágymányoson győzedelmeskedtek, megkérdeztük David Icke pesti programszervezőit is. Ők nekünk azzal magyarázták a történteket, hogy „David sokszor támadta a materialista tudósokat, ezért mindenhol megpróbálják megakadályozni az előadásait, az ELTE-n is szólhatott valaki, hogy ez veszélyes”. Azt ígérik, hogy a történtek miatt új helyszínt keresnek az eredeti időpontra, a 12 ezer forintos jegyek a négy óra tömény alakváltózásra nem vesznek el.