Holnap jön a Google nagy bejelentése, de már minden kiszivárgott róla

Az utóbbi években a Google elirigyelte az Apple éves rendszerességű sajtópartijainak sikerét, ahol az aktuális iPhone-modellt, és az egyéb új hardvereiket mutatják be, a nép meg lélegzet-visszafojtva figyeli világszerte. Az esemény körüli várakozás és a cég szokásosan zseniális marketingje elképesztő ingyen reklámot csinál a frissen bejelentett készülékeknek - na ezt próbálja mostanában a Google leutánozni, több-kevesebb sikerrel. Az idei Nagy Bejelentés kedden, magyar idő szerint kora este várható (itt lehet majd nézni YouTube-on az élő streamet), addig vegyük át, mi minden szivárgott ki az eseményről. Röviden: nagyjából minden. Kicsit hosszabban:

A főszereplő várhatóan a Pixel 3, és Pixel 3 XL telefon lesz. Több mint 20 alkalommal szivárogtak ki róluk infók és kémfotók, szóval ez valószínűleg az iparág legrosszabbul őrzött titka. A technikai paraméterek nagyjából hozzák azt a szintet, amit 2018-ban egy csúcskategóriás telefontól elvárunk: Snapdragon 845 processzor, 4GB memória, 128 gigás háttértár, 2960×1440 felbontású OLED kijelző, vezeték nélküli töltés egy saját kiegészítőn, a Pixel Standon keresztül. Ami kicsit fura, az a 3430 mAh kapacitású akku, ami ugyan nagyobb, mint az Apple zászlóshajójáé, az iPhone XS Maxé, de visszalépés a tavalyi Pixel 2 XL-hez képest. (Érdekesség, hogy egyébként az iPhone XS-ek aksija is kisebb, mint a tavalyi iPhone X-é.) A telefon fő ütőkártyája azonban idén is a kamera lesz, ami egészen egyedi konstrukcióban érkezik: egy hátoldali és két előlapi kamera lesz a Pixel 3-ban. Hogy ez pontosan mire lesz jó, arról majd várhatóan a bemutatón esik sok szó.

Kiszivárogtak az új Google Home részletei is, ami a Home Hub nevet kapta, és már nem csak beszél, de kijelzője is lesz (ez amúgy nem olyan nagy újdonság az okosotthon-központok világában, az Amazon Echo Show robbantott ezzel tavaly nyáron). Nagyjából ugyanazt tudja majd, mint a régi Home, csak persze a kijelzőn direktben tud információkat megjeleníteni, vagy fotókat, esetleg egy YouTube-videót, nem kell egy Chromecaston át a tévét igénybe vennie ehhez. Az aduász itt az ár lehet: 150 dollár, miközben a hasonló kütyük 200 alá nem nagyon merészkednek (az Amazoné 230-ba kerül).

Szinte biztos, hogy új, tabletté alakítható Google-notebookokat is bemutatnak, olyasmiket, mint a Microsoft tabletként és laptopként is értelmezhető (viszont egyik formájában sem éppen bombasiker) Surface-sorozata. Itt a kiszivárgott infók elég kuszák, legalább négyféle processzorról szó esik bennük (vagyis legalább ennyi különféle konfiguráció lesz belőle), viszont standard a 4K-s kijelző, és a Pixel Slate név, illetve az Android 9, mint operációs rendszer. Említés szintjén előkerült még a kiszivárgott dokumentumokban egy új Chromecast, illetve a tavaly bemutatott Pixel Buds, vezeték nélküli fülhallgató új verziója is, illetve egy Project Stream nevű rejtélyes kezdeményezés, ami a pletykák szerint online játékstreamelést jelent majd, nagyjából a Geforce Now stílusában. Vagyis a gyenge gépünk helyett egy távoli szerver brutális hardvere futtatja a játékokat, mi pedig a játékot a saját gépünkről irányítjuk, de a grafikát online stream formájában kapjuk.