Négy kamerával támad a Samsung Galaxy A9

Sok pletyka övezte a Samsung mai sajtóeseményét, elterjedtek hírek mindenféle szupertitkos projekt leleplezéséről, összehajtható telefon bemutatásáról, és hasonlókról. "4X Móka" - hangzott az esemény szlogenje, és mint kiderült, ez arra utal, hogy az itt bemutatott okostelefonon, a Galaxy A9-en négy kamera lesz. Méghozzá négy hátlapi kamera, ami elég meghökkentő megoldás.

A Galaxy A-sorozat ráadásul a Samsung középkategóriás telefoncsaládja, ami jóval olcsóbb, mint a zászlóshajók, a Galaxy S, és a Note szériák. (Más kérdés, hogy ma már a 200 ezer forintos ár is középkategóriának számít.) Nem jellemző, hogy az ilyen technikai újításokat ebben a súlycsoportban mutatnák be a cégek, a Samsung ezzel most mindenképpen váratlant húzott. A terv valami olyasmi lehet mögötte, hogy a középkategóriás telefonokba tett, eddig a csúcsmodelleknél megszokott újításokkal hódítsák meg (vagy vissza) ezt a szegmenst, ahol régebben hagyományosan uralkodott a Samsung, de a kínai gyártók előretörésével egyre keményebb a konkurenciaharc.

Az A9-es négy kamerájának mind külön-külön funkciója van:

A fő kamera 24 megapixeles (f/1.7 rekesz)

Mellette dolgozik egy 8 megapixeles (f/2.4), ultraszéles látószögű lencse

A harmadik egy teleobjektív, 10 megapixel, f/2.4 rekesz, kétszeres optikai zoommal

Végül a legkisebb 5 megapixelt bír, f/2.2 rekesszel, ez a lencse a mélységélesség effektekért felelős

Fotó: Samsung

A telefonba egyébként egy Snapdragon 660 processzor került 6 GB memória társaságában, 3800 mAh-t bír az akkumulátora, a 6,3 hüvelykes kijelző felbontása 2220*1080, azaz Full HD+. 128 gigás háttértárral szállítják, de microSD-kártyával egy 512-ig bővíthető. Vagyis a hardver marad a 2018-as erős középkategóriában, a cég egyértelműen a kamera különleges képességeivel próbálja eladni az A9-est. Ami bátor próbálkozásnak tűnik úgy, hogy az új iPhone, és a minap bejelentett Pixel 3-generáció is nagy hangsúlyt fektetett erre - viszont ezek a csúcskategóriában küzdenek, az A9 pedig egy súlycsoporttal lejjebb.

A készülék november közepén jelenik meg, az európai ára 600 euró lesz, Magyarországon 200 ezer forint az ajánlott fogyasztói ár.

Végül emlékezzünk meg az elérhető színekről is, mivel a mobilos cégek mostanában azzal igyekeznek legjobban egymásra licitálni, hogy ki tud hülyébb fantázianeveket kitalálni a telefonok festésére. A Galaxy A9-ből mindenki örömére lesz kaviárfekete, limonádékék, és rágógumi-rózsaszín.