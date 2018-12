Félpercenként zaklatják a nőket a Twitteren

Kemény adatok bizonyítják, hogy a Twitteren ellenőrizetlenül terjed a rasszizmus, nőgyűlölet és homofóbia - mondta Milena Marin, az Amnesty International tanácsadója arra a tanulmányra utalva, amelyet a szervezet és az Element AI, egy mesterséges intelligencia (AI) szoftvert fejlesztő vállalat állított össze.

A jelentésben megállapították, hogy a női újságírókat és politikusokat átlagosan 30 másodpercenként támadták a Twitteren 2017-ben.

Ez az eddigi legátfogóbb tanulmány, amely a Twitteren terjedő gyűlöletbeszéddel foglalkozik. Az elemzők amerikai és brit kongresszusi és parlamenti képviselőknek, valamint újságíróként dolgozó nőknek címzett twiteket vizsgáltak. A listán megtalálható 778 nőnek szóló közel 300 ezer bejegyzést nézték át önkéntesek, hogy megkeressék a nemükkel, bőrszínükkel vagy nemi beállítottságukkal kapcsolatos tartalmakat.

A Troll Patron névre keresztelt csoport - 150 országból 6500 önkéntessel - arra is felfigyelt, hogy a fekete nőket 84 százalékkal több esetben említették gyűlölködő twitben, mint a fehér nőket. Ezzel a mikroblog portál is hozzájárul az egyébként is háttérbe szoruló csoportok elhallgattatásához.

A Twitter is tud ezekről a problémákról, és idén elkezdték rendbe tenni a portált, hogy algoritmusok segítsék a támadó és gyűlölködő tartalmak automatizált törlését.

(Engadget, Amnesty International)