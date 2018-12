Kinyírhat bizonyos iPhone-okat Németországban egy bírósági döntés

Egy müncheni bíróság ítélete megtiltott az Apple-nek, hogy bizonyos iPhone-okat az országban árusítsanak, közölte a CNBC. Az olyan készülékeket érint a tiltás, amelyek Intel csipeket, és a Qorvo-tól beszállított egyéb alkatrészeket tartalmaznak.

Az egész ügy alapja egy szabadalomsértési per, amelyet a Qualcomm csipgyártó indított az Apple ellen, válaszlépésként az Apple pereire a két gyártó közötti, egyre inkább eldurvuló harcban. Egy kínai bíróság december 10-én a Qualcommnak adott igazat, most pedig a müncheni bíróság is hasonlóképp döntött. A mostani ítélet azonban nem rögtön végrehajtandó, ha az Apple fellebbez ellene.

A német bíróság azért az Intel+Qorvo összeállítás árusítását tiltotta be, mert álláspontja szerint ez az a kombináció, ami megsérti a Qualcomm egyik, akkumulátorkímélésre szolgáló szabadalmát.

Az iPhone és a Qualcomm háborúja évek óta zajlik, miután a két cég kölcsönösen üzleti titkok ellopásával vádolja a másikat. A háború részeként év eleje óta az Apple Intelre cserélte a Qualcomm chipjeit.