Megállítanák a kisérleti kiscicák kivégzését

Jeff Merkley amerikai szenátor törvénytervezetet nyújtott be a szenátushoz, ami betiltaná a mezőgazdasági minisztérium (USDA) kegyetlen macskakísérleteit. Az oregoni demokrata képviselő szerint van olyan év, hogy száz macskát is tenyésztenek majd ölnek meg kutatási célokból, írja a BBC.

Az USDA által felügyelt program szakemberei a toxoplazmózist kutatják, azt a paraziták által terjesztett betegséget, ami a magzatokra és gyenge immunrendszerű felnőttekre is egyaránt rendkívül veszélyes, sőt végzetes lehet. A toxoplazmózis parazitái kizárólag a macskák ürülékében találhatók meg, azzal érintkezve lehet elkapni a súlyos betegséget.

A kutatók az általuk tenyésztett macskákkal fertőzött húst etetnek, majd az ürülékből kivonják az állatban elszaporodott élősködő egyedeit. A kísérletek után a fiatal macskákat elaltatják, jellemzően még azelőtt, hogy elérnék a három hónapos kort.

Jeff Merkley meg van győződve arról, hogy ennek nem kellene így lennie. Szerinte a kísérleti macskákat meg kellene gyógyítani - erre az általa megkérdezett állatorvosok szerint van is lehetőség - majd örökbe adni.

A KITTEN Act (Kittens in Traumatic Testing Ends Now Act of 2018) törvényt először a kongresszus képviselőházában terjesztette elő Mike Bishop republikánus képviselő, ő azonban a novemberi időközi választásokon nem került be ismét a kongresszusba. A törvénytervezetet most 61 képviselő támogatja.

Az USDA azzal védekezett, hogy az évi száz macska jócskán eltúlzott becslés, és mindent megtesznek, hogy a lehető legkevesebb élő állatot használjanak a kutatásokban. Szerintük azért nem lehet örökbe adni ezeket a kísérleti kiscicákat, mert egészségügyi kockázatot jelentenének a befogadó családok számára. Jeff Merkley nem ért ezzel egyet, neki azt mondták szakértők, hogy minimális költséggel teljesen meg lehetne gyógyítani ezeket a macskákat.