Több népszerű app engedély nélkül küldi el az adatainkat a Facebooknak

Népszerű androidos appokról derült ki, hogy felhasználói engedély nélkül továbbítanak személyes adatokat a Facebooknak, ami a GDPR-ba ütközhet – írja a Financial Times.

A Privacy International nevű brit adatvédelmi szervezet 34 népszerű appot vizsgált meg, ezekből legalább 20-ról állapították meg, hogy rögtön az app elindulása után elküldenek bizonyos adatokat a Facebooknak, még azelőtt, hogy erre engedélyt kérhetnének. Az azonnal továbbított adatok között szerepel az app neve, a felhasználó egyedi Google-azonosítója, illetve az app elindításainak és bezárásainak a száma. Egyes appok, mint az utazásszervező Kayak, később olyan részleteket is továbbpasszolnak, mint a repjegykeresések úti céllal, dátummal, illetve hogy a felhasználónak van-e gyereke.

Mindez jó eséllyel ellent mond az európai általános adatvédelmi rendeletnek, a májusban élesedett GDPR-nak, amely kimondja, hogy a mobilappoknak világos beleegyezést kell kérniük a felhasználóktól, mielőtt a személyes adataik gyűjtésébe kezdenének.

A Privacy International olyan appokat vizsgált, amelyek a Facebook által kínált megoldást építették be. A szervezet azt is megállapította, hogy bár a felelősséget az appok fejlesztőknek kell viselniük, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Facebook fejlesztői készlete nem is ad lehetőséget arra, hogy ezeknek az adatoknak a továbbításával az app megvárhassa a felhasználói engedélyt. Emiatt több fejlesztő is panaszkodott, és kérték a Facebookot, hogy tegye lehetővé az adatvédelmi szabályok betartását. A Facebook elvileg ki is adott egy frissítést, de ezt a fejlesztők jelentős része még mindig nem használja.

A másik probléma a jogvédők szerint, hogy ezeket az adatokat a Facebook a Google-azonosító alapján deanonimizálhatja, azaz be tudja azonosítani, melyik felhasználóhoz tartoznak, így hozzá tudja rendelni az új információkat a felhasználó profiljához. Ez szintén a GDPR-ba ütközhet.

A fent említett Kayak mellett olyan további népszerű appok is érintettek a beleegyezés nélküli adattovábbításban, mint a TripAdvisor, a MyFitnessPal vagy a Skyscanner. Utóbbi a Financial Timesnak azt válaszolta, hogy nem is voltak tudatában, hogy az appjuk ilyen módon továbbít adatokat a Facebooknak, ez a saját szabályzatuknak is ellentmond, nem tudják, ez hogyan történhetett meg, és még vizsgálódnak.