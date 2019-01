Kiszivárgott videón az ötkamerás Nokia 9

A pletykák arról szóltak, hogy már tavaly érkezhet a Nokia 9 nevű új csúcstelefon, de ez végül nem történt meg. Idén viszont már tényleg érkezhet a HDM által gyártott mobil, amelyről egy most kiszivárgott videóból derülnek kis további részletek – írja az Android Central.

A készülék teljes neve Nokia 9 PureView, azaz visszatérhet a megboldogult windowsos Lumiák idejében futtatott PureView brand, amely a profi kamerákkal próbált kitűnni a mezőnyből. A videó szerint az új mobil ennek megfelelően olyan funkciókat emel ki, mint a gyenge fényviszonyoknál készített képek minősége és részletgazdagsága, illetve hogy az öt kamerával párhuzamosan készíthető öt kép.

A Nokia 9 a videó szerint 5,99 hüvelykes QHD kijelzőt kap, úgynevezett PureDisplay HDR10 technológiával, amelyet már a Nokia 8.1 és 7.1 is megkapott, csak még alacsonyabb felbontással. Snapdragon 845 csipkészlet fogja hajtani, ami a 2018-as csúcskategória, ez került például a OnePlus 6T-be is. Emellett 6 GB RAM és 128 GB belső tárhely lesz benne, és Qi szabványú vezeték nélküli töltést is kap. Az ujjlenyomat-olvasó a kijelzőbe lesz építve.

A telefonon Android Pie fog futni, illetve a Nokia előző modelljeihez hasonlóan része lesz az Android One nevű programnak, ami nagyjából azt jelenti, hogy sallangmentes, tiszta Android lesz rajta, illetve garantáltan megkapja majd a következő két rendszerverziót.

A Nokia 9-et várhatóan még januárban bemutatják.