Itt a Google Glass utóda

A Vuzix már több mint egy évtizede gyárt okosszemüvegeket, de eddig inkább üzleti felhasználásra szánt modellekben utaztak, például az egészségügyben vagy raktárépületekben használták a termékeiket. A múlt év elején bejelentett Blade nevű szemüvegük viszont karcsúbb és könnyebb, ezt már kifejezetten magáncélra szánják.

Legutóbb a Google Glass akart okosszemüveget vinni a háztartásokba, de abból a projektből végül bevallottan elég nagy bukás lett, mert a Google elszámolta a felhasnzálói igényeket, és a termék végül ipari kontextusban találta meg a maga piacát – épp ott, ahonnan a Vuzix Blade érkezik.

Paul Travers, a Vuzix vezetője szerint a Blade nem a látványos virtuális és kiterjesztett valóságban utazó HoloLens vagy Magic Leap vetélytársa akar lenni, hanem a mobiltelefon kiterjesztése. Ilyen szempontból inkább az okosórákkal említhető egy lapon. Kifejezetten nem sci-fi kelléknek akar látszódni, mint a Google Glass, hanem egy hagyományos szemüvegnek. Az Engadget újságírója már tesztelte is, de a tapasztalata szerint azért szemüvegként nem túl vonzó, mert elég ormótlan és nehézkes.

A színes, átlátszó kijelzője viszont állítólag impresszívre sikerült, és mozgatható is, hogy minél jobb helyre kerüljön a látómezőben a fizikai valóságra vetített digitális tartalom. Kapott egy 8 megapixeles kamerát is, de amikor ez működésben van, azt egy piros lámpa jelzi, megelőzendő a lesifotókat és más magánszférát sértő felhasználási módokat – az okosszemüvegek kapcsán ez gyakran felmerülő aggály.

Mivel kapott wifi-adaptert, önállóan is használható, de mobillal együtt teljes a funkcionalitása. Saját operációs rendszer, az Androidon alapuló Blade OS fut rajta, de iOS-es mobillal is együttműködik. Támogatja az Alexa hangvezérlésű asszisztenst, és majd a Google Asszisztenst is fogja. A jobb oldalán található tapipaddal irányítható.

A Blade csak egyféle stílusban rendelhető, de érhető hozzá némi személyre szabás, például dioptriás lencse vagy különféle orrnyergek. 1000 dollárért rendelhető.