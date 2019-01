Másfél milliárd fényévnyire lévő galaxisból fogtak be ismétlődő rádiójeleket

Messzi-messziről, egy távoli galaxisból fogtak be ismétlődő gyors rádiókitörést űrkutatók egy most nyilvánosságra hozott tanulmány szerint. Ismétlődésre korábban csak egyetlen egyszer volt példa, noha már több mint hatvan alkalommal fogtak be ilyen rádiójeleket – írja az Independent. A jelek forrása ismeretlen.

A gyors rádiókitörések (Fast Radio Bursts, FRB-k) kozmikus rádióhullámok rövid, de nagyon erős löketei: egy mindössze egy milliszekundum idejéig tartó rádiókitörés olyan energiával jár, amennyit a Nap 12 hónap alatt állít elő. De még ma se tudjuk, mi okozza őket. Az eddig felmerült lehetséges magyarázatok a tudományosabbaktól (az extrém erős mágneses mezejű forgó neutroncsillagok kitörései) az egészen sci-fi-szerűekig (a földönkívüliek irányított energiasugarai az űrhajóik meghajtására) terjednek. Utóbbit azért csak a kutatók kisebbsége gondolja.

A most észlelt jelek hat alkalommal ismétlődtek meg megközelítőleg ugyanabból a forrásból.

Mindeddig egyetlen egy ismétlődő rádiójelet ismertünk. Az, hogy még egy ilyen létezik, azt sugallja, hogy többnek is kell lennie odakint. És minél több az ismétlődő jel, minél több alkalmunk van ezek tanulmányozására, annál több az esélyünk ennek a kozmikus rejtélynek a megfejtésére: honnan érkeznek, és mi okozza őket

– mondta Ingrid Stairs, a kanadai CHIME űrtávcsővel dolgozó egyik kutató, a Brit Columbiai Egyetem asztrofizikusa.

A kutatók egy mindössze háromhetes periódus alatt 13 gyors rádiókitörést észleltek, ami rengeteg új adattal szolgált. A teleszkóp, amellyel a jeleket észlelték, csak tavaly állt üzembe, és többen aggódtak, hogy túl alacsony frekvencián keres jeleket. Ehhez képest a 13 jelből legalább hetet 400 megahertzen észleltek, ami jóval alacsonyabb, mint az eddigi legalacsonyabb frekvenciájú rádiókitörés.