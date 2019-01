8 kütyü, amit kérdés nélkül hazavittünk volna a CES-ről

A CES kiállításon nagyjából 4500 kiállító vetélkedik a látogatók figyelméért, ha valaki minden standot meg szeretne nézni a show négy napja alatt, két perc húsz másodperc jut darabjára. Ez egyrészt azt eredményezi, hogy mindenki minden létező trükköt bevet a figyelem megragadására, másrészt azt, hogy mindig kimarad egy csomó érdekesség, akárhogy is igyekszik az egyszeri látogató. Az utolsó napon összeszedtük a legjobb, legérdekesebb és legfurább kütyüket, amik eddig kimaradtak a szórásból, de egyébként simán elfogadnánk őket otthonra, ha van rájuk igazi szükségünk, ha nincs.

Lökd ide a sört

Az idei kiállítás váratlanul erős volt alkoholos témákban, szinte minden második sarkon sörfőző gépekbe és mixerrobotokba botlott az ember. A prímet az LG kapszulás sörautomatája vitte, ami nagyjából úgy működik, mint a népszerű kapszulás kávégépek, csak nem egy perc múlva lehet csapolni belőle, hanem a víztartály feltöltése és a kapszulák (három különálló kis tasak tartalmazza a hozzávalókat) behelyezése után két-három héttel, fajtától függően.

Az erjesztés folyamatát egy appon nyomon lehet követni, és ha a gép kifogy, előzékenyen kitisztítja saját magát. Ötféle sört tud főzni: sima pale ale-t, IPA-t, búzát, pilsenit és angol barnát/feketét (stout), egy adag öt litert, vagyis tíz korsót jelent. Az igazi sörsznobok valószínűleg gyűlölni fogják, mint hipszter barista a Starbucksot, de a pár éve itthon is divatba jött házi sörfőzésnek óriási lendületet adhat. Akkor is, ha itt a sörfőzés speciel egy gomb megnyomását jelenti. Eléggé el nem ítélhető módon egyelőre csak Dél-Koreában tervezik a piacra dobását, a nyugati világ addig gazdagítsa csak a kisüzemi sörfőzdéket. Az árról nem tudni semmit.

Ez egy hűtő, amiből soha nem fogy ki a sör. Kell még bármit mondanom?

- mutatta be a Drinkshift nevű japán okoshűtőt az egyik fejlesztője, és tényleg nem kellett sokkal többet mondania. 13 üveg/doboz sör és egy pohár fér el benne (hűtött pohárban állítólag kevésbé habzik a sör), szenzorokkal érzékeli, mennyi fogyott, és az előre meghatározott szintnél szépen online megrendeli az utánpótlást.

Hogy milyen boltból, és pontosan milyen sört, azt mind magunk állíthatjuk be egy okostelefonos appban. Remek jószágnak tűnik, jól is néz ki, mondjuk az jó kérdés, hogy a magyar online kereskedelemmel mennyire lesz kompatibilis. De ha sikerül életre lehelni, majdnem úgy érezhetjük magunkat, mint egy Nobel-díjas atomfizikus:

Az egész CES legszomorúbb standja a francia Mixologiq-é volt, ahol egy mixerrobot keverte a koktélokat egész álló nap. A szomorúság nem is ennek szólt, hanem annak, hogy a startupnak nem sikerült Nevada államtól italfelszolgálási engedélyt szerezni, anélkül pedig nem lehetett még csak megkóstolni se az elkészült italokat. Így az én Mojitóm is a direkt erre rendszeresített vödörben végezte. A gép egyébként nagyjából fél perc alatt készítette el, teljesen szabályosan: kettévágott egy lime-ot, beledobta a pohárba, mellé mentalevelet, cukrot, egy kis mozsártörővel megnyomkodta, aztán rátöltötte a szódát, a rumot, szórt bele jeget, és kész is volt. Elvileg 300 receptet tud, benne az összes klasszikussal a Pina Coladától a Sex on the Beachig, de kissé lekorlátozza, hogy nyolc alkoholos üveget lehet csak egyszerre rákötni, plusz három tartály a gyümölcsleveknek, plusz citrom, plusz jég. Viszont a recepteket személyre is szabhatjuk, és én már nagyon várom, hogy újrakreálhassam vele a Mijatovics bosszúja fantázianevű koktélomat, ami a ‘98-as focivébén született, amikor nevezett futballista kihagyta a tizenegyest a németek ellen. Vagy berúgta, ki emlékszik már rá. A társaság, akivel néztem, biztos nem, és ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mennyire jól sikerült a koktél.

A Transformers-robotok nemi élete nem csak játék és mese

Egy ilyen kiállításon mindenki rengeteget gyalogol, ezért igazi telitalálat hitech masszázsfoteleket demózni, a nép imádni fogja, hosszú sorokban áll előttük, és fojtott káromkodással nyugtázza, hogy valakit már megint bevittek előtte soron kívül, csak mert “media” feliratú cetli lóg a nyakában. Még ehhez képest is meghökkentően sok masszázsfoteles stand volt, mindegyikben vagy egy tucat különböző modellel. Újságíróként alkotmányos kötelességem a demokratikus közvélemény pontos és elfogulatlan tájékoztatása, szólal kipróbáltam vagy ötöt-hatot, elvégre mindent az olvasóért.

A legmenőbb a Lamborghini Bodyfriend volt, amit állítólag a legendás Aventador sportautó után dizájnoltak, és ezt nyomatékosítandó le is parkoltak egyet a demóállomások közé. Kicsit félve ültem a fotelbe, mert pont előtte olvastam a Gizmodo beszámolóját, ami azt ecsetelte, hogy az élmény olyan, mint a rossz szex Optimus Prime-mal. Igen, a szerző direkt kiemelte, hogy rossz, ami azt jelenti, hogy egyébként el tud képzelni jó szexet is egy 30 méteres? robottal, vagy opcionálisan egy kamionnal. Nekem mindenesetre tök ugyanolyan volt, mint a többi fotel, nyomkodta a vállam, a hátam, a lábam, meg mindenem amihez csak hozzáfért, nem volt rossz, de ebben a műfajban inkább maradok a humán erőforrásnál.

Ráadásul a Bodyfriend 30 ezer dollárba kerül, ami közel 8,5 millió forint - ennyiért egy középkategóriás pesti szalonban úgy ezer órányi masszázs jár igazi thai nénikkel, sőt, erős a gyanúm, hogy ha betévednék bármelyikbe nyolcmillió kápéval, hogy egy ezer órás bérletet szeretnék, talán még árengedményt is kapnék.

Szóval rettentő hülyeség ez a masszázsfotel, na. De azért persze kéne.

Levelet kaptam lájf

A CES egyik legmeglepőbb kiállítója az amerikai posta, a USPS volt. Nem csak azért, mert alapban mit keres a posta egy hitech kütyükkel foglalkozó show-n, de azért is, mert három hete tart az amerikai kormányzati leállás, ami egy csomó állami intézmény átmeneti bezárásával jár. A megoldás: 1. a posta szolgáltatása kivétel, az ilyenkor is működik, 2. okos postaláda. Oké, mi a túrótól lesz okos egy postaláda, és egyáltalán: miért van még bárkinek postaládája, 48 évvel az email feltalálása után? Ki küld még egyáltalán papírlevelet? (Tudom, tudom, a NAV, a rendőrség, meg Orbán Viktor. De azokat meg ki a fene akarja megkapni?)

Szóval az okos postaláda attól okos, hogy a netre van kötve, szenzorok vannak benne, és online értesítést küld, ha küldemény érkezett (sőt, még le is fényképezi, és azt is elküldi). Vagyis kvázi levelet küld arról, hogy levelet kaptunk. Egészen költői.

Tesla? Hagyjál már!

A kínai-német elektromos autó, a Byton már a harmadik CES-en kürtöli tele azzal a világot, hogy mennyire lenyomja majd a Teslát és a BMW-t egyszerre, és most jutottak el addig, hogy bejelentsék, kész az autó, és idén piacra is kerül.

A legizgalmasabb részt, a digitális műszerfalat már lehetett akció közben is látni, és tényleg elég látványos: 125x25 centis, végigível a kormány mögött egészen az anyósülés túlsó széléig. A kormány közepébe épített tablettel, és a középkonzol hasonló méretű érintőképernyőjével lehet irányítani, és a hagyományos műszerfal-funkciók és kijelzők mellett elfér rajta térkép, navigáció, oldalsó és hátsó kamerák képe, de lehet rajta videocsetelni, és akár filmet nézni is (ezt nyilván csak utasoldalon).

Az autóban az Amazon Alexája lakik, vele lehet beszélgetni, és külön kunszt az arcfelismerő rendszer, ami egyrészt szemmel tartja a sofőrt, hogy ne kalandozzon el a figyelme, másrészt alapban nem is engedi elindulni a motort, ha nem az előre betanított arcok valamelyike ül a kormány mögött. Szóval az ikertestvérünk simán ellophatja a járgányt, más már jóval körülményesebben.

Robotnővérke elemet cserél

A robotok és a mesterséges intelligencia nyomasztóan uralja a CES-t. Akinek nem a Google asszisztens vagy Alexa beszél a kütyüjéből, és nem 5G-képes, az vagy elnézte a naptárat és a január végi World of Concrete betonipari konferenciára jött, vagy a sarki büfés, aki 10 dollárért méri a hotdogot, tehát egy szemérmetlen rabló.

A nagy robotparádéból idén a Samsung Bot Care-je emelkedett ki, ami (aki?) egy cuki fehér rajzfilmfigurának néz ki, bazi nagy szemekkel, és tulajdonképpen egy nővérke. Tud vérnyomást meg pulzust mérni, jön-megy, vigyáz a páciensre, szól ha be kéne vennie a gyógyszert, figyeli, hogy alszik, és ha baj van, riasztja az orvost. A szó legszorosabb értelmében életmentő lehet.

És ha már egészségügy, a kedvenc ilyen típusú kütyünk a Healbe orosz startup GoBe2 aktivitásmérője volt. Ránézésre olyan, mint egy kicsit ormótlan Fitbit-klón, és alapjáraton ugyanazokat a dolgokat is figyeli: lépések száma, pulzus. A nagy trükk az, hogy az elfogyasztott kalóriákat, illetve zsírt, szénhidrátot, fehérjét is tudja mérni.

És nem ám önbevallás alapján, amikor az ember beüti az appba, hogy ó, hát ma ebédeltem egy fél almát (miközben betolja a Big Mac menü maradékát), az meg megsimogatja a fejét, hogy ügyes vagy, 50 kalória, csak így tovább. A Gobe ennél tudományosabban működik, bőrellenállást mér, meg mindenféle szignálokat lő a bőr alá, és így elemzi a sejtjeink víz- és glükózháztartásának alakulását. Ebből következtet arra, hogy mit bont le éppen az emésztőrendszerünk, abból meg arra, hogy mit ettünk. Egészen valószínűtlenül hangzik, de állítólag 90%-on pontosságot tart hosszú távon. Már a piacon van, szóval mindenképpen le fogjuk ellenőrizni.