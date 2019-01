A légszennyezés ugyanolyan rossz a bébinek, mint a cigarettázás

Tudományos iránymutatást találtunk a gyermekvállalást ösztönző hazai kormányprogramhoz:

meg kell szabadulni a légszennyezéstől, minél hamarabb.

Eddig is ismert volt, hogy a szennyezett levegő koraszülést és alacsony születéskori súlyt okozhat. A Utahi Egyetem kutatócsoportja Matthew Fuller vezetésével most a méhlepényben is kimutatta a szennyező részecskéket, és megállapította, hogy a levegő magas nitrogén-dioxid szintje 16 százalékkal növeli a vetélés veszélyét. A kutatók összevetették az eredményeiket más olyan környezeti hatással, ami károsítja a magzatot, és a cigarettafüstöt találták hasonlóan veszélyesnek.

Fullert a saját családjában elszenvedett veszteség ébresztette rá, hogy összefüggés lehet a légszennyezés és a vetélések között: az egyik családtagja egy 2016-os, kimagaslóan szennyezett időszakban vesztette el a magzatát. A kutató megvizsgálta a 2007 és 2015 közötti kórházi adatokat 1300 terhességgel kapcsolatban, és rájött, hogy ez általános jelenség, és a fokozottan szennyezett időszakokban megnő a vetélések száma. Minden más körülményt figyelembe véve megállapította, hogy a nitrogén-dioxid megnövekedett szintje volt a meghatározó a vetélések előtt.

A nitrogén-dioxid égetéskor keletkezik. Bár elsősorban a a dízelüzemű járművekkel hozzák összefüggésbe, ez a káros anyag a fával való tüzelés és a lombégetés során is nagy mennyiségben keletkezik.

Amikor a dízelautójában száguldozik, a kertben égeti el a zöldhulladékot, vagy esetleg a kandalló tüzénél romantikázik, eközben nyugodtan gondoljon néha arra, hogy ezzel ő is hozzájárulhat egy magzat egészségének veszélyeztetéséhez. Fuller azt javasolja, hogy aki terhessége alatt nem tudja elkerülni a füstöt, fontolja meg a beltéri légtisztítók beszerzését.

