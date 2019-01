Hétfőn hajnalban láthatja a vérholdat

Magyarországon nem is kell olyan korán felkelni hétfőn hajnalban ahhoz, hogy az ember ritka égi jelenséget láthasson: január 21-re virradóra ugyanis Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás lesz, ami legközelebb 2022-ben következik be.

Teljes holdfogyatkozások akkor történnek, amikor a Föld pontosan a Nap és a Hold között halad el. Ilyenkor a Föld árnyéka teljesen a Holdra vetül.

Most a Hold a Földhöz legközelebb eső pontján fog járni a pályájának, így az átlagosnál jóval nagyobbnak láthatjuk majd. Ez a szuperhold. A teljes holdfogyatkozás jótékony hatást gyakorol a Hold színére. A Föld Holdra vetülő árnyéka pirosas színű lesz, emiatt "vérholdról" is beszélhetünk. A vörös szín ugyanannak a jelenségnek köszönhető, mely miatt a naplemente rózsaszín, vörös vagy narancsos színű. A Föld légköre egy kicsit megtöri a napfényt, amely elhajol a Föld oldala mentén és eléri a Holdat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írja: Magyarországon hajnali 5 óra 41 perckor kezdődne a teljes holdfogyatkozás és 6 óra 43 percig tart majd. Ezen belül 6 óra 12 perckor éri el a Hold a Föld árnyékának közepét.

És honnan lehet majd látni a vörös szuperholdat? Az OMSZ előrejelzése szerint az éjszaka északnyugat, északkelet felől fokozatosan szakadozik, vékonyodik majd a felhőtakaró, sőt az északi megyékben derült területek is lehetnek. Pont a középső országrészben ideértve a főváros térségét is, beragadhat az alacsonyszintű felhőzet, így Budapest környékén előfordulhat, hogy erősen felhős lesz az ég hajnalban.

Jó eséllyel így a Dunántúl északi felén és középső területein élőknek, továbbá az Északi-középhegység nagyobb részén, illetve az Észak-Alföld bizonyos területein (kb. Gyöngyöstől Egertől Szolnokig) lesz nagyobb területen látható a holdfogyatkozás. A budapestiek és az agglomerációban élők inkább a szerencséjükben bízhatnak.

A déli, délkeleti megyékben erősen felhős vagy borult ég valószínű, ott csak minimális eséllyel lehet megpillantani hajnalban a Holdat. Magyarországon a nyugati égbolt felé érdemes kémlelni, a látóhatárhoz közel.

Érdemes lesz azért jól felöltözni, mert azokon a helyeken, ahol jelentősen csökken a felhőzet hajnalra, és néhány centiméteres hóréteg is kialakult, ott -5, -10 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.

A holdfogyatkozás megtekintéséhez nincs szükség speciális szemvédelemre , mivel a Hold nem termel fényt, csak a Nap fényét veri vissza. A Hold sohasem annyira fényes, hogy kárt okozzon a szemnek.

Borítókép: 2019 első teliholdja. Fotó: Rebecca Naden / Reuters.