Minden liter prosecco 4,4 kiló földet mos el

Olaszország északkeleti részén, főként Veneto régióban, Valdobbiadene és Conegliano városok között található a proseccótermelés központja. A régióban évente 90 millió palackot gyártanak a habzóborból, viszont, a Padovai Egyetem számítása szerint , mindez évi 400 ezer tonna talaj elpusztulásával jár. Kiszámolhatjuk, hogy ez azt jelenti, minden egyes palack prosecco előállításával 4,4 kilogramm (tehát a bor térfogatánál is több) föld erodálódik el a semmibe.

A kutatócsoport figyelembe vette a csapadékeloszlást, a régió talajtípusainak fizikai jellegzetességeit, és a szőlőművelés során alkalmazott technológiákat is. A szőlőültetvények vegetációja szegényesebb, mint a régió természetes növényzete, így a víz könnyebbel lefolyik a domboldalakon, magával sodorva a talaj szemcséit. Ez hosszú távol eltávolítja a termőföldet, de rövid idő alatt is súlyosan ronthatja a talaj minőségét, ezáltal a termelékenységet, illetve az előállított bor jellemzőit.

A régióban bekövetkező talajerózió a szőlőültetvényeket kétszerte olyan erős, mint másutt. Emiatt a teljes terület harmadát elfoglaló ültetvények felelősek a teljes veszteség kétharmadáért. Ez azért különösen nagy probléma, mert a tájegységen termelt proseccónak meg kell felelnie a különösen szigorú DOCG eredet- és minőségbiztosítási rendszer kritériumainak.

A tárgyhoz nem szorosan tartozik, hogy Olaszországban két, eltérő szigorúságú italeredet-védelmi rendszer működik. A kevésbé szigorú a DOC ( Denominazione di Origine Protetta - védett eredetmegjelölés), illetve a DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita - garantáltan védett eredetmegjelölés). A szkeptikusok rendszeresen felteszik a kérdést, hogy vajon mennyire megbízható az ellenőrzés, ha a hatóság szerint is szükség van egy „garantált” kategóriára is.

A tágabb, DOC-jelölésű területen még sokkal több proseccót állítanak elő, és a termelés folyamatosan nő, reagálva az ital divatossá válására. A termelők célja, hogy az elkövetkező években elérjék az évi egymilliárd palackot. Ez majdnem a duplája lenne a 2018-ban termelt mennyiségnek.

A kutatók értékelése szerint az eróziót a felére lehetne csökkenteni, ha füvet ültetnének a szőlőtőkék közé, hiszen az meggátolná, hogy az eső elmossa a talajt. A proseccótermelők szövetsége azonban azt állítja, hogy ez már most is általánosan alkalmazott talajgondozó technológia, és egyébként is vitatják a kutatás eredményeit. Mint nyilatkozták, a talaj fenntartása a szőlőtermelők elsődleges érdeke.

Forrás: New Scientist