Az Aibóból valódi házőrző válhat

Japánban, ahol a Sony robotkutyája eddig is a legsikeresebbnek bizonyult, a Secom nevű biztonságtechnikai céggel együttműködve mostantól őrző-védő funkciókkal is lehet upgradelni a játékot. Az előfizetéses szolgáltatás által az Aibó folyamatosan figyeli a betörőket, míg a gazdái távol vannak.

A Sony két évvel ezelőtt dobta piacra az évekkel ezelőtt egyszer már csúfosan megbukott robotkutyája, az Aibo felújított változatát. Bár a játék kinézetén és képességein is sokat fejlesztettek, a tesztelők most sem voltak elragadtatva az Aibo „kutyaságától”, különösen ha ezt összevetették csillagászati árával. Az általános vélemények szerint, miután az ember túllendül a cukiságon, és a robot néhány aranyos trükkjén, túl sok mindent nem lehet kezdeni vele.

A játék jelenleg Japánban 530 ezer forintnak megfelelő jenbe, Amerikában pedig 810 ezer forintnyi dollárba kerül.

Ehhez jönnek még a különböző, havi előfizetési díjért megvásárolható extra szolgáltatások. Az Amerikában tavaly ősz óta árult játék Japánban ennek ellenére kifejezetten sikeresnek mondható. Tavaly májusig, amikor az utolsó publikus eladási adatokat nyilvánosságra hozta a Sony, több mint 11 ezer darabot adtak el belőle a szigetországban. És a játék immár csokoládé színben is kapható, nyilvánvalóan a beagle-ök körüli divatra reagálva. Most érkezett az első nagyobb frissítőcsomag az Aibóhoz, amely immár hasznosnak tűnő funkciókkal is felruházza a robotkedvencet: házőrző kutyát farag belőle. Már, ha fizetnek a gazdák érte, hiszen ez is előfizetéses szolgáltatás, 4000 forint a díja havonta

A Secom biztonságtechnikai céggel való együttműködés eredményeképpen az Aibo mostantól járőrözni képes a lakásban. Virtuális térképet készít a helyiségekről, arcfelismerő funkciója segítségével pedig lokalizálni tudja a családtagokat. Az ismert emberek tartózkodási helyéről nyilvántartást vezet, és kérésre el is mondja, hogy hol kell keresnünk a velünk élő embereket. E képességek később a Sony ígérete szerint olyan hatékonnyá válnak, hogy a gyakorlatban is alkalmasak lesznek arra, hogy az egyedül hagyott, és

a lakásban mászkáló Aibo leleplezze a betörőket, és más szokatlan jelenségekről értesítse interneten keresztül a gazdáit.

A termék jövőbeli sikerei szempontjából még jelentősebb hír, hogy a Sony idén nyáron megnyitja az Aibót a független fejlesztők előtt, így a várhatóan megsokszorozódó funkciók segítségével talán egyszer majd a néhány percig érdekes gyerekjátékból valóban használható otthoni asszisztensé válik.

