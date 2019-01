Továbbra is két perccel jár éjfél előtt a Végítélet Órája

A világ atomtudósait összefogó Bulletin of Atomic Scientists tudományos és biztonsági tanácsa idén is nyilvánosságra hozta, hogy értékelésük szerint milyen közel jár az emberiség a totális megsemmisüléshez. Az armageddon időpontját éjfélnek tekintve most eszerint 23 óra 58 percnél járunk, ahogy tavaly is.