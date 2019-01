Ki a fene telefonál még vezetékesen?

Valami nagyon nem stimmel a telefonálási szokásainkkal. Ma is nagyjából annyi vonal van bekötve, mint tíz évvel ezelőtt, de közben meredeken zuhan a kihasználtságuk, és naponta 3 percnél kevesebb a beszélgetések átlaga. Olyan technológiát tartunk életben, és költjük rá a pénzt, amely egyre kevésbé hoz bármilyen hasznot.

Hátborzongató visszanézni a 2008-as évre, amikor még csupán 1,3 millió háztartásban működött szélessávú nethozzáférés, és a 3,1 millió telefonkészülék nagy része rézvezetéken volt bekötve. Szerény 263 ezer felhasználó telefonált kábeltévés modemen keresztül. Pontosan tíz év kellett a teljes fordulathoz: mostanra csupán 264 ezer telefon maradt a rézdróton, a többi modern technológián, IP-alapon működik.

Félmilliárd percet beszélgettek a magyarok havonta.

Most ennek a felét sem.

Maga a telefonálás elavult szokássá vált egyetlen évtized alatt, erről árulkodnak a hírközlési hatóság adatai. A napi 3 percnél kevesebb egy főre jutó beszélgetés kevesebb, mint amennyit fogmosással töltünk el, és egészen jelentéktelenné válik a vezetékes telefon, ha mellétesszük, hogy mennyit nézzük naponta a tévét, hány percen át nyomkodjuk a mobilt, és mennyit ülünk a Facebook előtt.

Szó sincs a kapcsolatok széthullásáról, a Viber és a Facebook Messenger vette el a telefonálással töltött időt. Ha feltétlenül hallani akarjuk a másikat, akkor már inkább online videócsetelünk. Egy uniós felmérés szerint a magyarok 59 százaléka videotelefonál, és ebben hatodikok vagyunk az egész EU-ban. A közösségi portálokon még előrébb járunk, a lakosság 84 százaléka aktív felhasználó, és ebben egyedül Málta előz minket. Nem is az a kérdés, hogy hová tűntek a beszélgetéssel töltött percek.

inkább az, hogy Miért van ilyen sok bekötött vonal?

2013 közepén volt a mélypont, ezután megint 50 ezerrel bővült a vonalak száma. Oké, tudjuk ki a felelős, két kézzel lehet a telefonszolgáltatók felé hadonászni. Az általunk megkérdezett szakértők szerint nincs olyan állami ösztönző, amely a piaci változások ellenére is kikényszerítené a vonalak fenntartását.

Úgy tűnhet, hogy a Telekomnak a legfontosabb fenntartani ezt az állapotot, elvégre a társaságnak ezen az egy piacon van kimagasló részesedése, hozzá tartozik a vonalak 48,8 százaléka. A szélessávú net és a tévézés piacán sokkal jobban megszorongatják a riválisok.

Azt a Telekom is elismerte nekünk, hogy a vezetékes telefon túl van az életciklusa csúcsán, mégis akkora tömeg igényli, hogy muszáj ilyen szolgáltatást is nyújtani. Az infrastruktúra pedig adott, a telefon miatt nem kell nagyobb kapacitású kábelt vagy más hálózati eszközt alkalmazni. Ebből látható, hogy különösebb költsége nincs annak, hogy plusz még egy telefonszolgáltatás is elérhető.

És a telefon jól jön az árversenyben: ha egy szolgáltató adott havidíjért a tévé és internet mellett telefont is kínál, míg máshol ugyanennyiért csak tévét és netet adnak,

máris úgy érezheti a vevő, hogy több szolgáltatást kap azonos havidíjért.

És hogyan lehet a telefon+internet még olcsóbb is, mint önmagában az internet? Ez egy jól felépített marketingstratégia, amelyben a távközlési szolgáltató X forintért szeretné eladni a szolgáltatását, de piacra dobja – hasraütve – mondjuk X+1000 forintért. Amikor bedobja a cég, hogy igazából több szolgáltatást is adna, ráadásul az ajánlott árnál kevesebbet, csak X forintot kell kifizetni, a vevő végül elégedetten távozik, és a szolgáltató is megkapja, amit akart.

Mint kifejtette a Telekom, nem céljuk olyan új vezetékes ügyfeleket szerezni, akik később azt egyáltalán nem használják. Sőt, a Magenta 1 nevű kombinált csomagban már a mobilszolgáltatás is elég ahhoz, hogy meglegyen a kedvezményekre jogosító háromféle előfizetés. A vezetékes nélkül pedig havi 1200 forint megspórolható.

A többi szolgáltatónál, a Diginél és a UPC-nél is kedvezményekkel tolják a vezetékes telefont, és ők egyelőre kevésbé felkészültek arra, hogy jó mobilos ajánlatot tudjanak adni. A Digi évek óta építgeti a mobilhálózatát, és mindig csak halogatja az indulást, az UPC-nek pedig folyamatban van a Vodafone-nal való összeolvadása.

De hiába adják a vonalat alig pár száz forintért és kínálnak a hálózaton belüli hívásokra ingyenességet, a szokásainkat már nem tudják megváltoztatni. De legalább nem akarnak telefonkészüléket ránk tukmálni, ha azt sohasem használnánk, és ezzel nem termeltetnek velünk műanyag szemetet.

Telefonál még vezetékesen? 1419 Előfizettem, de nem használom

1234 Nincs vezetékes előfizetésem

1077 Igen, aktív a vonal

(Borítókép: Főiskolai hallgató, diákmunkás logisztikai feladatokat intéz telefonon Nyíregyházán 2013. július 22-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)