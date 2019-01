Független tartalom-ellenőrző bizottságot állít fel a Facebook

Tavaly novemberben jelentette be a Facebook, hogy a közeljövőben egy független vizsgálóbizottságba szeretnék kiszervezni a közösségi platformon megjelenő tartalmak kritikus problémáinak kezelését. A jövő héten 15 éves születésnapját ünneplő és az utóbbi években egyre több kellemetlen szituációba keveredő közösségi oldal most pontosította, hogy miképp is képzelik mindezt.

Egy hétfőn kiadott dokumentumban (.pdf) részletesen körüljárják, hogy hány fővel és miképp működik majd a sokféle komplex problémát kezelő, elfogulatlan testület. Az „An Oversight Board for Content Decisions” című munkaanyag szerint:

A bizottság tartalomipari, személyiségi jogi, adatvédelmi, emberi jogi, polgárjogi, kiberbiztonsági és más kapcsolódó szakterületeken dolgozó szakértőkből, újságírókból áll majd.

Egykori és jelenlegi Facebook-alkalmazottak nem lehetnek tagok.

A szakértők listája mindenkoron nyilvános lesz.

A bizottság munkáját egy teljes munkaidőben dolgozó különálló csapat segíti majd, biztosítva, hogy a bizottság döntései érvényre jussanak.

A bizottság létszáma még bizonytalan, húsz körüli létszámmal hatékony és fókuszált munkára nyílna mód, száz körüli létszámmal több problémahalmaz vizsgálata is lehetővé válna. A jelenlegi elgondolás szerint maximum negyvenfős nemzetközi szakértőcsapatról lenne szó.

A bizottság tagjait egy facebookos bizottság választaná.

A megválasztott tagok részmunkaidőben, három évig dolgoznának a bizottságban, megbízatásuk legfeljebb két ciklusra szólna.

A bizottság nem ingyen dolgozik, fix fizetést kapnak majd a tagok.

Minden egyes problémakört egy-egy szakértőcsoport kezel majd, az egyes panelek tagjait véletlenszerűen választják majd ki.

Az egyes ügyek kivizsgálására és döntéshozásra két hét áll majd a bizottság rendelkezésére. Ennyi idő alatt kell nyilvános jelentés készíteniük, aminek tartalmaznia kell a döntés indoklását is.

A leendő bizottság természetesen nem a naponta születő millió apró-cseprő üggyel fog foglalkozni, azokat továbbra is első és második körben a facebookos moderátorok kezelik. Az új testület a legbonyolultabb, legnagyobb körültekintést igénylő, sokadik fellebbezési kört futó ügyekre koncentrál majd, afféle legfelsőbb bíróságként.

A Facebook hamarosan szakértői műhelyeket szervez világszerte, hogy fél év alatt összehozzon egy sor szakértőt a szólásszabadság, technológia, demokrácia, emberi jogok vonatkozó területeiről. Ilyen műhelyek lesznek Szingapúrban, Újdelhiben, Nairobiban, Berlinben, New Yorkban, Mexikóvárosban és más egyelőre meg nem nevezett nagyvárosokban is.

(Gizmodo/Techcrunch)