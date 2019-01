Agyhullámokat fordít beszéddé egy átalakított vokóder

A beszédképességüket elvesztő, külvilággal kommunikálni képtelen betegeknek nyújthat segítséget egy új amerikai fejlesztés, amely az agyhullámokat alakítja át beszéddé. A Columbia Egyetem neurológusai egy hangszintetizátort (vokódert) arra "tanítottak meg", hogy már megműtött, epilepsziás betegek agyi aktivitását mérje, amikor a betegek egy másik embert hallgatnak.

A betegeknek nulla és kilenc között olvastak fel számokat, eközben a hangkódolóval rögzítették agyi tevékenységüket. Aztán egy mély neurális hálózat, egyfajta mesterséges intelligencia elemezte a jeleket, és mesterséges hangon szólaltatta meg azokat, olvasható a Scientific Reports című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban.

A korábbi kutatások felfedezték, hogy amikor az emberek beszélnek vagy elképzelik, hogy beszélnek, jellegzetes aktivitást lehet észlelni az agyukban, és ezek a jelmintázatok akkor is megjelennek az agyban, ha az ember más beszédét hallgatja vagy elképzeli azt. Mesgarani kutatócsoportjával most azt tervezi, hogy bonyolultabb szavakkal is próbálkoznak, és tesztelik az agyi tevékenységet, amikor valaki beszél vagy elképzeli a beszédet.

"Az eredmények szerint az emberek mintegy 75 százalékban megértették és megismételték a hangokat, ami jóval túlszárnyalja a korábbi kísérletek sikereit" - mondta el Nima Mesgarani, a tanulmány vezető szerzője. Mesgarani szerint a fejlesztés vízválasztó lehet, mert lehetővé teszi, hogy a beszédképességüket elvesztők kommunikálni tudjanak a környezetükkel. (MTI)