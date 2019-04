Most van a legnagyobb esély, hogy a Curiosity életet találjon a Marson

Egy új kísérlet megállapításai szerint a Curiosity marsjáró olyan agyagos területre érkezett, amely az eddig a bolygón talált talajtípusok közül a legnagyobb valószínűséggel tartalmazhat élő baktériumokat vagy hajdan volt mikrobák nyomait.

Patricia Craig és munkatársai az arizonai Bolygókutató Intézetben (Planetary Science Institute) baktériumokat helyeztek olyan agyagásványokkal töltött kémcsövekbe, amelyeket a Curiosity a Marson talált, majd 195 napra magukra hagyták őket, és figyelték, milyen sikeresen élnek túl.

Az eredmények biztatók voltak. A baktériumok nem pusztultak el, sőt továbbra is termeltek metánt, ami arra utal, hogy táplálékként tudták alkalmazni a marsihoz hasonló ásványokat (más hasznosítható tápanyagot nem kaptak).

Metánt a Mars légkörében találtak már többször, és számos kutató felvetette annak lehetőségét, hogy a gázt talán a még ma is élő mikroorganizmusok termelik anyagcseréjük során.

Csak az a baj, hogy a kémcsövekben végbemenő mikrobiális változások szinte láthatatlanok maradtak a legtöbb vizsgálóeszköz számára. Se a röntgen, se az infravörös tartományban mérhető energiakibocsátása nem változott a mintának a benne élő baktériumok tevékenysége következtében. Csupán pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) segítségével sikerült tetten érni az apró élőlényeket. A SEM változást mutatott ki az agyagrétegek struktúrájában, illetve az egyik felvételen egy baktérium is feltűnik.

Sajnos a Curiositynek nincs elektronmikroszkópja :(

Mindenesetre a marsjáró most érkezett abba a térségbe, ahol jelentősen több agyag található, mint az a Marson megszokott, így a kutatók szerint ez az a hely, ahol a legnagyobb esélye van annak, hogy ott fennmaradjon az élet. A Curiosity esetleg találhat majd erre utaló közvetett jeleket, de magukat a baktériumokat képtelen lencsevégre kapni.

Patricia Craig elmondta, hogy a Marson található metán származhat biológiai forrásból, de lehet geológiai folyamatok eredménye is. Elektronmikroszkóp nélkül azonban nem lehetséges válaszolni e kérdésre. Még 2013-ban talált metánt a Curiosity, illetve a Nature Geoscience folyóiratban a minap közölt tanulmányban számolnak be arról, hogy a vörös bolygó körül keringő Mars Express szonda is metánt fedezett fel a Gale-krátertől keletre, nem messze a Curiosity jelenlegi pozíciójától.

Forrás: New Scientist