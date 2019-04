Egyszerű, életmentő alkalmazást indít ősztől a mentőszolgálat

Csütörtökön mutatta be az Országos Mentőszolgálat azt az új telefonra letölthető alkalmazást, ami megkönnyítené a mentőhívást a bajbajutottaknak, számolt be róla a Hvg.hu. "A balesetet szenvedettek, illetve vészhelyzetbe kerülteknek csak annyi a dolguk, hogy a készülékükön megnyomjanak egy virtuális gombot, és ezt követően a segítség késlekedés nélkül érkezik" - írja a lap. Ám a cikkből az derült ki, csak ősztől indul Magyarországon Ausztria, Csehország és Szlovákia után.

A könnyebbség ott lesz például, hogy a hagyományos telefonos hívásnál viszonylag sok idő elmegy azzal például, hogy a diszpécser beazonosítja a pontos helyet, ráadásul a telefonáló sokszor nem is tud a pontosításban segíteni. Ezzel szemben az alkalmazás tökéletes helymeghatározással rendelkezik, és miközben leadja a vészjelzést, továbbítja is a koordinátákat. Sőt, a cikk szerint még épületen belüli helyzetmeghatározásra is képes.

Az alkalmazásba el lehet menteni fontos információkat előre, amik hasznosak lehetnek a mentésben: kor, nem, ismert betegségek, allergiák, stb. De van benne elsősegélynyújtó kisokos, így nem kell külön keresgélni az interneten, hogy mi a teendő ilyen helyzetekben.

"A cseh Medical Information Technologies által fejlesztett szoftver a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének gyümölcseként érkezik meg Magyarországra. Jelenleg három országban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában aktív a szolgáltatás, mely a jelenlegi tervek szerint idén ősszel startol el hazánkban. Eddig már több mint 1 millióan töltötték le az Android-, illetve iOS kompatibilis applikációt, mellyel az elmúlt 3 esztendőben 30 ezer riasztást adtak le" - írja a lap.