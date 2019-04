Újra lefényképezi Magyarországot a Google

Április 3-tól újra Magyarországot járja a Google csapata, hogy frissítsék a Street View, azaz az Utcakép szolgáltatást, jelentette be szerdán sajtótájékoztatón Boros Botond, a Google Magyarország marketing igazgatója. A tervek szerint áprilisban és májusban a hét nagyvárosban zajlik majd az utcakép nézethez szükséges fotózás: Budapesten, Szegeden, Pécsen, Miskolcon, Debrecenben, Székesfehérváron és Győrben – és esetleg a szomszédos településeken is – lehet majd találkozni kezdetben a sétálós, hátizsákos (trekker) emberükkel, majd később a Google-autóval.

2005-ben indult a Street View, ami viszonylag hamar, 2006-tól Magyarországon is elérhetővé vált. Maga a Google Maps jelenleg több mint 193 országban érhető el, míg 88 országban a több millió panorámaképből álló utcaképes nézet is a felhasználók rendelkezésére áll. Egymilliárdnál is több felhasználója van ezeknek a szolgáltatásoknak, közülük havonta 95 millióan vesznek részt aktívan a térképadatok bővítéséhez, pontosításához, ők az úgynevezett "helyi idegenvezetők" (local guide), míg napi szinten 25 millióan hívják segítségül a Google térképét, foglalta össze a főbb adatokat Boros Botond.

A Street View felvételek készítéséhez amúgy öt eszközt használnak a Google munkatársai, az autókon és a hátizsákokon kívül vannak háromkerekű robogóik, kézikocsijaik és hómobiljaik is - ezekkel szokatlanabb helyszíneket (múzeumokat, népszerű kirándulóhelyeket stb) is el tudnak érni. A szerdai sajtótájékoztatón megmutatták a gyalogosan készülő felvételekhez használt trekkert, ami egy hátizsák formájú, gömbpanorámás fényképezőgép-rendszerrel felszerelt rendszer. Ennek segítségével olyan helyszínek is megközelíthetők és digitalizálhatók (akár 3D-ben is) amik autók, triciklik, kézikocsi, és motoros szánokkal nem.

A 18 kilós trekkert google-ös operátorok hordják, most Magyarországra egy osztrák fiatalember érkezett, hogy gyalogosan járjon be több helyszínt is. Menet közben a készülék 2,5 másodpercenként rögzít képeket, a trekker tartójának tetején lévő gömbben 15 különböző irányba néző lencse található, így jön létre a Street View-ból már jól ismert közel 360 fokos panoráma.

A Google a gömbkamerás hátizsák eddigi verzióját hozta Magyarországra, "ugyanazt tudja mint eddig, 360 fokban készít fotókat, amiket később szoftveresen összeszerkesztünk. Az akkumulátora nagyjából 6-8 óráig bírja, ekkora túrát lehet vele csinálni, úgyhogy alaposan meg kell tervezni, hogy hova megy vele az ember és mikor fordul vissza, úgyhogy ezért sem tudjuk pontosan előre megmondani, hogy melyik nap mikor és hol jár majd a hátizsák, ráadásul az időjárás és sok minden más dolog is befolyásolja" – mondta az Indexnek Boros Botond.

A hátizsák által készített fotókat nagyjából három hónap alatt dolgozzák fel. "Az, hogy a Magyarországon készülő street view képek mikor kerülnek fel, mikor frissül velük a Google térképalkalmazása, függ az európai országok közti prioritás sorrendjétől. Magyarország a régióban nagyjából Lengyelország és Csehország után szokott következni, de nem kizárt, hogy nálunk hamarabb megjelenik. 2018 májusában csináltunk egy hasonló kört, azután két és fél hónap volt, mire megjelentek a felvételek."

Kérdésünkre, hogy milyen arányban járhatjuk be az országot a Street View-ban, Boros Botond két becslést adott: "Ha a népességet nézzük, akkor az ország több mint fele le van fedve street view-val, mivel főként a városokban, nagyvárosokban laknak sokan. Ha a területet nézzük, akkor kevesebb mint egyharmada. Frissítjük majd az egész adatbázist, a nagyvárosokkal kezdve, mert mindig a népesség és így a nézettség határozza meg a lokációt, ahová megyünk." Magyarországról egyébként nincs részletes statisztika, hogy hányan nézik, használják a Google térkép utcanézetét.

A személyes adataik, képmásuk miatt most sem kell senkinek sem aggódni, az utcakép frissítése előtt az összes felismerhető arcot és rendszámot automatikusan elhomályosítja a Google képszerkesztő algoritmusa. Ha valami érzékeny személyes adat mégis átcsúszna a mesterséges intelligencia szűrőjén, a felvételek közzétételét követően is van lehetőség további részletek elhomályosítására: az ablak jobb alsó sarkában található "Hiba bejelentése" gombra kattintva lehet kérni a kitakarást (alkalmazásban ez a funkció a megjelölési gombról vagy a menügombról érhető el).