Pörögnek a Facebookon a feketepiacok

Az illegális online kereskedelemről általában a sötét web misztikus feketepiacai jutnak az ember eszébe, pedig valójában ennél sokkal prózaibb helyen: Facebook-csoportokban is folyik a lopott bankkártyaadatok adásvétele – írja az Engadget.

A jelenséget a Cisco kiberbiztonsági részlege, a Talos térképezte fel, a jelentésük szerint 74 ilyen csoportot követtek, amelyek összesen 385 ezer taggal működnek. Ráadásul ezek a csoportok nincsenek is különösebben eldugva. Elég olyasmire rákeresni, mint a "spam", a "kártyázás" vagy a "CVV" (a bankkártyák hátulján található háromtagú biztonsági szám), és az oldal máris kidob belőlük egy csokorral. És miután valaki csatlakozik az egyikhez, a Facebook algoritmusa annak rendje és módja szerint el is kezdi ajánlgatni neki a többit.

A Talos szerint a Facebook felhasználói bejelentésekre hagyatkozva lép csak fel a jelenség ellen, így az illegális kereskedelem nagyrészt háborítatlanul zajlik. Amikor maga a Talos jelentette a csoportokat, néhányuk eltűnt ugyan, de mások működhettek tovább, csak egyes bejegyzéseket távolított el a Facebook.

Bár a jelentés rávilágít arra, hogy jelenleg is folyik illegális tevékenység facebookos csoportokban, maga a jelenség már eddig is ismert volt, például egy tavalyi nyomozásnak köszönhetően. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy néha még magán a Facebook piacterén is átcsúsznak a szűrőn illegális áruk, például fegyverek.