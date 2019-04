Pocsékul alakultak a Samsung eredményei

A Samsung nyilvánosságra hozta az első negyedéves üzleti eredményeiről készített előrejelzését. Sok örömük azonban nem származhat a cég részvényeseinek a jelentés olvasásából. A vállalat bevételei az első negyedévben 45-47 milliárd dollár körül alakultak, ami ugyan bődületes mennyiségű pénz, mégis

15 százalékos visszaesést jelent az előző évi első negyedéves adatokhoz viszonyítva.

Míg tavaly ugyanekkor rekord nagyságú, 13,76 milliárd dolláros profitot értek el, addig ez az idei első három hónapban húsba vágó 60 százalékkal lesz kevesebb, és 5,5 milliárd dollárt fog kitenni.

Öt éve nem volt hasonló mértékű nyereségesés a cégnél egyik évről a másikra.

A profit csökkenése az előző negyedévhez viszonyítva is 43 százalékos, tehát a zuhanás valóban zuhanással ért fel. A elemzők is csökkenésre számítottak, de ők csak 56 százalékos esést prognosztizáltak 2018 első negyedévéhez képest. A valós eredmények tehát még ennél is rosszabbak lesznek.

Az most nyilvánosságra hozott előrejelzésben nem részletezik, hogy mely üzletágak teljesítménye okozta a súlyos visszaesést, mindenesetre a tavalyi rekord eredményeket a mobiltelefon-, illetve a chipüzletág szárnyalása váltotta ki. A Samsung vezetői már akkor is sejthették, hogy a mézeshetek nem tarthatnak sokáig, mivel igyekeztek csökkenteni a rekord sikerek jelentőségét, és

többször felhívták a részvényesek figyelmét a lassuló növekedési trendekre.

Ezek oka, hogy az okostelefonok terjedése egyértelműen lendületet vesztett világszerte. Az emberek egyre kevesebb mobiltelefont vásárolnak, ezzel párhuzamosan pedig ritkábban cserélik le meglévő készülékeiket. A cégek erre többféle stratégiával reagálhatnak. Ezek egyike lehet, hogy a leglojálisabb vásárlóikból próbálnak még több pénzt kifacsarni azáltal, hogy a top-end készülékeik árát emelik az egekbe.

A Samsung hagyományosan erős a középkategóriában is (ahol megszámlálhatatlan modellt kínál), de ezek népszerűségét igencsak megtépázzák a feltörekvő kínai gyártók, legfőképpen a Xiaomi, a Huawei, illetve az Oppo hasonló árkategóriájú, viszont már-már prémium szolgáltatásokat kínáló modelljei.

Forrás: Techcrunch