A Pireneusokban is kimutatható a mikroműanyag

A mikroműanyag már a Pireneusok érintetlen területein is kimutatható – írja a BBC a Strathclyde és a Toulouse egyetem kutatására hivatkozva, akik öt hónapig vizsgálták a Franciaország és Spanyolország természetes határát jelentő magashegység területeit.

A kutatás szerint átlagosan naponta négyzetméterenként 365 apró kis mikroműanyag kerül egy négyzetméternyi területre. A mintákat olyan helyen találták, amiket eddig érintetlennek hittek, és ami 120 kilométerre található a legközelebbi nagyváros Toulouse-tól, de több kilométerre van a legközelebbi franciaországi falutól is.

Ezek azok a szabad szemmel nem látható kis műanyagdarabkák, amiket óceánokban és vizekben is találtak, sőt a kutatások szerint a csapvízben, az Antarktiszon és gleccserekben is ki lehet mutatni. Azt a tudósok sem tudják, hogy konkrétan milyen hatással van az élővilágra, de azt feltételezik, hogy megváltoztathatja az állatok táplálkozási-, sőt párzási szokásait is. Arról sincsenek pontos adatok és számítások, hogy vajon milyen messzire tudja vinni a szél a mikroműanyagot, az eddigi tanulmányok szerint ez a táv nagyjából 100 kilométer.

A kutatásban részt vevő Steve Allan azt feltételezi, hogy a szél juttatta a Piereneusokba a mikroműanyagokat. Szerinte aggasztó, hogy nem csak a városokban, de már az emberektől távoli természeti helyeken is számolni kell a mikroműanyagok megjelenésével.