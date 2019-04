Pornóbalhéba keveredett Indiában a TikTok

A TikTok az egyik legnépszerűbb közösségi oldal a fiatalok körében. Eddig a gyerekek személyes adatainak védelmével voltak problémáik, de most Indiában pornóterjesztés miatt kerültek bajba, ugyanis a videómegosztót néhányan pornó megosztására használták – írja az Independent.

A Csennai városban található madrászi legfelsőbb bíróság határozata alapján a Google és az Apple is eltávolította kínálatából a TikTok alkalmazást, akiknek viszont eddig is a telefonján volt, azok továbbra is használhatják. A bíróságnak nemcsak a tiltott pornográfiával volt problémája, hanem azzal is, hogy az oldal felhasználóit szexuális ragadozók is megkörnyékezhették.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki Indiában, többen attól tartanak, hogy ez a döntés precedenst teremt majd, és más népszerű alkalmazások és szolgáltatások is így járhatnak. Az ügy az országos legfelsőbb bíróságon folytatódik, a TikTok emberei azt mondták, hogy bíznak az indiai törvényhozásban és bizakodóak a következő meghallgatások kapcsán.