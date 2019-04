Ausztria eltörölné a név nélküli kommentelést

Egy új osztrák törvénytervezet értelmében minden nagyobb oldalon kommentelőnek meg kellene adnia a valódi nevét és címét, mielőtt hozzászólhatna valamihez a neten – írja az Engadget.

A tervezet szerint magához a kommenteléshez továbbra is lehetne álnevet használni, de mivel a felhasználóknak előzetesen azonosítaniuk kellene magukat a kommentelést lehetővé tevő cégek felé, a hatóságoknak könnyen elérhető lenne a kommentelő valódi személyazonossága, ha felmerülne valamilyen törvénysértés.

A tervezet csak azokra a cégekre vonatkozna, amelyeknek legalább 100 ezer regisztrált felhasználójuk van, illetve 500 ezer euró fölötti a bevételük vagy több mint 50 ezer eurós sajtótámogatásban részesülnek. Kivételt képeznének azok, amelyek e-kereskedelemmel foglalkoznak vagy se reklámból, se az oldal tartalmából nem generálnak bevételt. Azok a cégek, amelyekre viszont vonatkoznának az új szabályok, és nem tartanák be az előírást, 500 ezer eurós (160 millió forintos) büntetésre számíthatnának az első alkalommal, a következő jogsértő esetben pedig akár már ennek duplájára.

A tervezet több oldalról is sok kritikát kapott. Bár a kivételekkel részben a kis oldalak növekedésének kedvezne a jogalkotó, a gyűlöletbeszéd és más netes kommentelésre jellemző visszaélések gyakran éppen a kisebb közösségekben virágzanak. Az EU is találhat kivetnivalót a javaslatban, amely várhatóan jobban sújtaná az európai oldalakat, mint a nagyobb amerikaiakat. Adatvédelmi aggályok is felmerülnek: egyrészt a személyes adatok megadásával nemcsak a gyűlöletbeszédtől, de a szabad véleménynyilvánítástól is el lehet venni a felhasználók kedvét; másrészt egy potenciális hekkertámadással sokkal értékesebb személyes adatok szerezhetők meg így egy cégtől, mintha anonim módon is lehetne használni az oldalait.

Ha elfogadnák, a tervezet 2020-ban lépne életbe.