Beszállító lehet a Huawei a brit 5G beruházásban

Szerdai londoni sajtóértesülés szerint részt vehet az ötödik generációs (5G) nagy-britanniai távközlési hálózat fejlesztésében technológiai beszállítóként a Huawei kínai távközlési óriásvállalat. A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap nem cáfolt szerdai beszámolója szerint a döntés a brit kormány mellett működő, Theresa May miniszterelnök vezette Nemzetbiztonsági Tanács előző esti ülésén született. A testület határozata szerint a Huawei a brit 5G hálózat nem központi infrastrukturális elemeinek beszállítójaként juthat korlátozott szerephez a program fejlesztésében.

A brit lap értesülése szerint Sajid Javid belügyminiszter, Jeremy Hunt külügyminiszter, Gavin Williamson védelmi miniszter, Liam Fox külkereskedelmi miniszter és Penny Mordaunt nemzetközi fejlesztési miniszter egyaránt aggályainak adott hangot a nemzetbiztonsági Tanács ülésén a kínai vállalat részvétele miatt a brit 5G-programban. Ciarán Martin, a brit Országos Kiberbiztonsági Központ - National Cyber Security Centre (NCSC) - vezérigazgatója ugyanakkor azon a véleményen volt, hogy Nagy-Britannia kezelni tudja a Huawei által jelentett biztonsági kockázatokat.

Az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland biztonsági okokra hivatkozva már kizárta a Huaweit a jövőbeni 5G mobiltávközlési hálózatok beruházásainak beszállítói közül, Kanada pedig jelenleg mérlegeli, hogy a cég termékei nem jelentenek-e biztonsági fenyegetést.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter néhány hete figyelmeztette az Egyesült Államok szövetségeseit, hogy ne használják a Huawei termékeit, mivel ellenkező esetben nehezebbé válik Washington partneri együttműködése velük.

A Daily Telegraph szerdai cikke szerint a kínai vállalatokat törvény kötelezi az együttműködésre a kínai hírszerzési szolgálatokkal, és ez okoz komoly biztonsági aggályokat a nyugati országokban.

A legnagyobb brit mobiltávközlési cégek, köztük a Vodafone, az EE és a Three azonban eddig is a kínai vállalattal együttműködve fejlesztették 5G hálózataikat, de a brit kormány hónapok óta vizsgálta, hogy a Huawei részt vehet-e a továbbiakban is e fejlesztési beruházásokban. A brit Nemzetbiztonsági Tanács a szerdai lapbeszámoló szerint a szövetséges hatalmak, mindenekelőtt az Egyesült Államok kifogásai ellenére beleegyezett a Huawei részvételébe.

Mindez akkor került nyilvánosságra, amikor szerdán megkezdődött a skóciai Glasgowban az NCSC éves kiberbiztonsági konferenciája a Five Eyes-partnerországok 2500 szakértőjének részvételével. A Five Eyes (Öt Szem) hírszerzési szövetség az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzési és elhárító szakszolgálatainak tevékenységét hangolja össze. (MTI)