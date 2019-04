Az amerikai kontinens legrégebbi lábnyomát találták meg Chilében

Kutatók szerint az amerikai kontinens legrégebbi lábnyomát találhatták meg a chilei Osornónál – írja a phys.org.

A kutatócsoport a PLOS One nevű folyóiratban publikálta a Pilauco névre hallgató régészeti lelőhelynél talált lábnyommal kapcsolatos kutatást. Itt egyébként 2007 óta végeznek ásatásokat, erre a lábnyomra pedig 2011-ben bukkantak rá először egy ház mellett, de évekig tartott bebizonyítani, hogy valóban emberi nyomról van szó.

Mario Pino, a projekt egyik geológusa elmondta, hogy most a lábnyom közelében található növényi részek radiokarbonos elemzésével most a korát is sikerült megállapítani, ez alapján pedig 15 600 éves lehet.

Az amerikai kontinensen vannak más lábnyomok is, de eddig ez a legrégebbi közülük.

– mondta Pino, hozzátéve, hogy a jelek szerint a nyomot egy nagyjából 70 kilós, mezítlábas ember hagyhatta, aki a Hominipus modernus alfajba tartozott.

Ezen a chilei helyszínen egyébként korábban is találtak már fosszíliákat a kutatók: kerültek már elő a mai elefántok és az amerikai lovak őseire, valamint emberi tevékenységre utaló bizonyítékok is. Lábnyom is volt már, ez azonban ezer évvel fiatalabb volt a most megtalált nyomnál.