Kokainos-ketaminos folyami rákot, legyen szíves

Az angol kutatók a mikroszennyezést vizsgálták a vidéki Angliában, azt, hogy az élővilág mennyire van kitéve azoknak a szennyeződéseknek, amire a tömeges fajpusztulás és klímaváltozás közben kevesebb figyelem jut a nyilvánosságban. Az egyik ilyen veszély a gyógyszerek és illegális drogok jelenléte a fejlett világ vizeiben.

Az egyik, kutatási szempontból is érdekes indikátorfaj az oxigénben gazdagabb magyar vizekben is megtalálható pataki bolharák. 15 különböző helyen végeztek vizsgálatokat, és a kokainnyomok minden egyes esetben kimutathatóak voltak az apró rákokból. Az nem valószínű, hogy a szer ebben a mennyiségben bármilyen hatást kiváltott volna az állatoknál, de a jelenség így is aggasztó.

A drogok mellett betiltott rovarirtókat és több gyógyszer kémiai anyagát is kimutatták a szervezetekben. Előbbi azt is jelzi, hogy a tiltások után még sokáig jelen vannak az időközben a forgalomból elvileg kivont veszélyes anyagok az élővilágban.

A meg nem engedett szerek ilyen általános előfordulása az élővilágban meglepő volt

– nyilatkozta az eredményről a BBC-nek a kutatást végző Kings' College részéről Leon Barron biológus. A nagy városi központok környékén még számítottak is volna erre, vidéken azonban kevésbé. Az, hogy általános európai jelenségről van-e szó, további vizsgálatokat igényel.

(Borítókép: Gammarus pulex. Fotó: Shutterstock)