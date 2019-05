Budapestről lefotózható egy Visegrádon sétáló turista a kínai szuperkamerával

A távoli objektumok lefényképezése trükkös dolog, mert elegendő fénynek kell eljutnia a kamera szenzorára, és a légkör torzító hatásával is kezdeni kell valamit. Hosszú ideig csak pár kilométerre tudtak ellátni kamerával, az elmúlt években viszont olyan érzékeny fénydetektorok jelentek meg, amelyek tíz kilométeres távolságból érkező fotonokból is össze tudják állítani a képet.

Most kínai kutatók ezen is jócskán túlléptek, és akár 45 kilométeres távolságból is le tudnak fotózni valakit.

Akkor is, ha sűrű szmogon kell átlátni

Zheng-Ping Li és kollégái a Sanghaji Műszaki Egyetemen olyan fényképezési technikát találtak ki, amely az egyetlen fotont érzékelő szenzorokat kombinálja egyedülálló képalkotó algoritmusokkal, hogy lenyűgözően nagy felbontású képeket hozzanak létre kevés adatpont összefűzésével.

Az új technika a lézeres radarként, vagy rövidebb nevén lidarként ismert eszközre épül, amely a tárgyat lézerrel világítja meg, és a visszaverődött fényből rakja össze a képet. Ennek az egyik fő előnye abban rejlik, hogy a célról visszaverődő fény egy viszonylag szűk időtartományban esik be a szenzorra (ez a távolságtól függ), szóval ki lehet zárni a más időpontokban beérkező fotonokat, amelyek zajként jelennének meg a képen.

Hogy a szennyezett levegőjű városi környezetben is működjön a rendszer, a kutatók infravörös fényű lézert is bevetettek.

A fény egy teljesen hétköznapi csillagászati teleszkópon át jut el az egyetlen fotont érzékelő szenzorra, és tükör segítségével szkennelik körbe a látómezőt, hogy megkapják a teljes képet. Alapvetően kétdimenziós képeket készítenek, de az érzékelés időablakát átállítva 3D-ben is le tudják tapogatni a távoli objektumokat.

A képek magukért beszélnek: hagyományos kamerával használva a teleszkópot csak egy zajos masszát kaptak, a különleges algoritmusokat alkalmazva viszont a 45 kilométeres távolságban álló épület ablakai is pontosan láthatóvá váltak. Pont ennyire van Budapesttől Visegrád. Persze ezzel csak a távolságot szeretnénk szemléltetni, a főváros és a fellegvár között elterülő Pilis hegységen még a szuperkamera sem lát át.

(MIT Technology Review)