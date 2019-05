Meglepő fegyver a klímaváltozás ellen: a légkondi

Ugyan a légkondicionálók az óriási energia-felhasználásuk miatt egyelőre veszélyt jelentenek az emberiség jövőjére, most úgy látszik, hogy a kellemes benti klímán kívül más hasznuk is lehet.

Április végén jelent meg a németországi Karlsruhe Technológiai Intézet kutatócsoportjának tanulmánya, ami egy futurisztikus, már-már utópisztikus tervezettel állt elő. A légkondicionáló egységekbe szerelnének egy extra rendszert, amivel szén-dioxidot és vizet vonnának ki a levegőből.

A szén-dioxid kivonásával a klímaváltozás ellen igyekeznének fellépni, de egy lépéssel még tovább vitték a tervet. A masina egy többlépcsős kémiai folyamattal képes lenne a vízből és a szén-dioxidból szénhidrogén-alapú üzemanyagot előállítani, így egy új, megújuló energiaforrás jelenhet meg a fosszilis üzemanyagok alternatívájaként. Ezt az új üzemanyagot a szerzők közösségi olajnak keresztelték el.

Terveik szerint így magánszemélyek is beléphetnek az energiapiacra, mivel a saját házaikon lévő berendezésekből kinyert üzemanyagot elraktározhatják, felhasználhatják, vagy akár el is adhatják. (Kicsit hasonlóan ahhoz, ahogy ma a tetőre szerelt napelemek túltermelését el lehet adni az áramszolgáltatónak.)

Természetesen a terv része ennek az üzemanyagnak a felhasználása is. A szerzők szerint egyszerűbb lenne átállni erre a megújuló energiaforrásra például az autóiparban, mint a nap- vagy szélenergiára.

Ugyan a Scientific American szerint több tudós is üdvözölte a tanulmányt, legtöbben azért valamilyen kritikát is megfogalmaztak. David Keith, a Harvard professzora szerint a tervezet remek megoldás lenne több problémára is, de ő nem feltétlenül osztja a szerzők vízióját, vagyis hogy ez az egész működhetne személyenként, vagy háztömbök összefogása formájában. Keith szerint gyorsabb és olcsóbb lenne mindezt nagyobb léptékben megkezdeni. Mások a költségekre hivatkozva szkeptikusak, de volt, aki a rendszer biztonságosságát kérdőjelezte meg.

A kutatás vezetője, Roland Dittmeyer belátja, hogy ez egyelőre még kissé elrugaszkodott tervnek tűnhet, de a világ kormányainak komolyabban lépnie kell a klímaváltozás ellen, így remélhetőleg csökkennének a költségek már a közeljövőben. Valamint abban bízik, hogy miután az emberek elkezdik beszerelni a rendszert az otthonaikba, idővel a vállalatok is lépni fognak.