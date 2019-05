A június 3-án induló Worldwide Developers Conference konferencián bemutatják az Apple eszközökre érkező frissítéseket, újdonságokat. Mark Gurman, a Bloomberg Apple-szakértője már meg is szerezte a következő Apple update-kör részleteit. Cikke szerint a technológiai óriás továbbra is új külsős appokat akar bevonzani, de közben erősíti saját arzenálját is, hogy versenyezhessen velük.

Az iPhone-ra érkező frissítések között van például a Dark Mode, amivel az eddigi fehér alkalmazások fekete színt öltenek, és nem ütik ki a szemünket, ha éjszaka rá akarunk nézni az SMS-einkre. Új funkciókat kap a Maps, a Reminders és a Mail is, és összevonják a Find my Friends és a Find my iPhone appokat is egy nagy eszközkeresőbe. Ezeken kívül a Health fitneszapp és a felhasználói szokásokat figyelő Screen Time alkalmazások is részletesebbek lesznek, sőt, utóbbival a szülők be fogják tudni állítani, hogy a gyerekük kivel beszélhet a nap bizonyos szakaszaiban.

Az iPadre két komolyabb fejlesztés érkezik, és mindkettő a Mac-kel kapcsolatos. Az egyik egy képernyőmegosztó app, amivel második képernyőként használhatjuk az iPadünket a Mac gépekkel. A másiknak köszönhetően pedig a fejlesztők átírhatják appjaikat az Apple laptopjaira és asztali gépeire is. Ez egy hosszabb távú terv része, 2021-re az összes eszközre egy általános App Store-t akar az Apple, hasonlóan ahhoz, ahogy a Google is összevonta az androidos és chromebookos appokat.

Az Apple Watch önállósul, az óráról is elérhető lesz az App Store, amiben megjelenik az új hangoskönyves, kifejezetten órára fejlesztett Books, egy számológép app, egy gyógyszer-emlékeztetős alkalmazás, a Dose, valamint a Cycles, ami a menstruációs ciklus követését segíti.

Jól látható, hogy sok új alkalmazás olyan appokat helyettesít, amiket eddig más fejlesztőktől szereztek meg a felhasználók.