Itt a szuperolcsó Google Pixel és az Android 10

Eljött az ideje annak, hogy megújuljon az Android, hiszen eltelt egy év a legutóbbi verzió bemutatása óta. A vezérigazgató Sundar Pichai persze az ilyenkor szokásos erős kijelentésekkel indított, hogy keresőcégből olyan vállalattá szeretnének válni, amely segít az embereknek a mindennapokban.

tudásukat, sikerüket, egészségüket és boldogságukat szeretnék növelni

Mindez tök jól mutat a tízméteres kivetítőn, de nézzük, hogy milyen újításokat hoztak nekünk idén.

A Google alaptermékében, az online keresőben sokkal több vizuális tartalom lesz, 3D modellek is megjelennek a találatok közt. Ha például megtaláljuk egy csontváz modelljét, amely az izmok működését mutatja be, az animált modellt behelyezhetjük a saját terünkbe, hogy az asztal közepén mozgassa azt a bicepszet. A kiterjesztett valósággal akár egy cápát is tehetünk a nappalinkba, méretarányosan, de úgy, hogy még az árnyéka is látsszon a padlón a mobil kijelzőjén át nézve.

Látványos, de ennél jóval hasznosabb a Google Lens, ha az ételek kiválasztásában kell segíteni, amikor beülünk egy étterembe. Elég rávinni a kamerát az étlapra, és a telefon kijelzőjén bekeretezi nekünk a látogatók kedvenceit, ismét a valóságot keverve a virtuális térben meglévő adatokkal. Persze el is olvashatjuk, mit írnak mások a helyről és az ételekről.

Még többet segít a Lens, ha otthon akarunk főzni. Elég ránézni a kamerával egy főzős magazin receptjére, és a telefonunkon máris életre kel az újság, egy részletes, videókkal kiegészített útmutatót kapunk. A Google több lapkiadóval együttműködik, hogy legyenek ilyen online tartalmak, különféle témákban, szóval kíváncsian várjuk, hogy mikor lesz ilyen magyar nyelven is.

Helyettünk olvas és beszél

Fordítani is tud a Lens a gépi látás fejlődésének hála: valós időben felolvassa a látott betűket, és ennek köszönhetően az analfabéták is el tudnak boldogulni a világban, önállóan tudnak maguknak vonatjegyet venni, bankolni és vásárolni. A rendszer jobb, mint a számítógépes optikai karakterfelismerők, és az egész megoldást úgy rakták össze, hogy beleférjen 100 kilobájtba, akár egy 35 dolláros telefonon is futtatható legyen. Nem véletlen, hogy egy indiai példát hoztak: ott írástudatlanok és olcsó telefonok is előfordulnak.

A Google Segéd pedig az a rendszer, amely helyettünk tud beszélni, online szolgáltatásokat kezelni. A Google Segéddel dolgozik együtt a Duplex nevű alrendszer, amely tök automatán végig tud menni például egy autókölcsönzési folyamaton, a naptárbejegyzéseink alapján kitölti az adatokat, kiválasztja a kedvenc autótípusunkat a korábbi rendelések alapján, és bár végig kontrollálhatjuk a folyamatot, igazából csak a végén kell rábökni, ha elfogadjuk a rendelését.

A Segédben jelentős javulást értek el a hangfelismerésben a legújabb mélytanulási algoritmusokkal, és a beszédmodellhez szükséges 100 gigabájtnyi adatot be tudták sűríteni fél gigabájtba, hogy telefonokon is elférjen. A demóban villámgyorsan működött a Google Segéd, és bármilyen alkalmazás volt éppen nyitva, meg tudott nyitni egy másikat.

Csak mondani kellett, és máris rendelt egy Ubert, beállított egy 10 perces időzítőt, megnézett egy adott Twitter-fiókot, és mindezt úgy, hogy egyszer sem kellett kézzel appot váltani. Úgy tudtak kizárólag diktálással végigírni egy emailt, hogy amikor fogalmazás közben megmondták, hogy legyen a tárgy "Yellowstone-i Kalandok", ezt a pár szót az utasítással együtt először még beírta a rendszer az email szövegtörzsébe, de aztán egy pillanaton belül átkerült a tárgy a neki szánt helyre. Ez a funkció valamikor pár hónapon belül lesz elérhető a Pixel telefonokon.

Hogy okosabb legyen a Segéd, kézzel is megadhatunk személyes információkat, adatokat a családtagjainkról, ismerőseinkről. Ez abban segít, hogy gyorsabban hozzájuk tudjunk navigálni autóval, vagy beállíthassunk egy emlékeztetőt a születésnapjuk előtti hétre, és hogy a GDPR szabályaira nagy ívben tojva más emberek személyes adatait tápláljuk be a Google rendszerébe.

MI mindenkinek

Miután a Google az elején arról beszélt, hogy mindenkinek az életét egyszerűbbé szeretnék tenni, különösen fontos az a bejelentés, hogy a Google igyekszik kivenni az előítéletet a mesterséges intelligenciát (MI) betanító modellekből.

Olyan módszert dolgoztak ki, amely kimutatja, hogy melyek a lényeges adatok, és melyek azok, amelyek félreviszik a tanítást. Így az MI nem gondolja majd azt, hogy az orvos csak férfi lehet, csupán azért, mert a betanításhoz használt fotók igen nagy részén férfi orvosok láthatók.

Az is egy érdekes megközelítése az MI-nek a felhasználói adatokra építő keresőcégtől, hogy a lehető legkevesebb nyers adat begyűjtésével szeretnék továbbképezni a modelljeiket. Mint Sundar Pichai elmondta, ahelyett, hogy a telefonokról próbálnának minél több adatot felküldeni a felhőbe, inkább a gépi tanulás algoritmusait küldik le a telefonokra.

Ezzel a módszerrel úgy tanulhat új szavakat és rövidítéseket a Gboard billentyűzet, hogy a Google soha nem látja, mit írnak az emberek

Néhány érzelmileg is megkapó projektje is van a Google-nek, hasonlóan ahhoz az Azonnali átíráshoz, amelyet az Indexen már bemutattunk, és a halláskárosultaknak segít abban, hogy leírja a kijelzőre a mobil közelében tartózkodók beszédét, hogy ők se maradjanak le a beszélgetésekről.

Ennek a kiegészítése a Project Euphonia, amely a beszéddel küszködők, például a stroke-on átesettek, szklerózis multiplexben szenvedők mondanivalójának megértését segíti - az alig érthető szavakat is le tudja írni a kijelzőre. Ehhez viszont még a Google is segítséget kér, hogy minél több nehezen beszélő ember, minél több nyelven vegyen részt az algoritmusok betanításában, mert anélkül nem jutnak sehová.

A Live Caption nevű rendszer a családi videók és hangfelvételek feliratozását végzi el, a még fejlesztési stádiumban lévő Live Relay pedig leírja nekünk mindazt, amit egy telefonhívásban a másik fél mond, és bepötyögött szöveggel lehet válaszolni.

Android 10

Ebben a pillanatban 2,5 milliárd android mobil van használatban világszerte, hangzott el a sajtóbemutatón, szóval amit a Google fejleszt, annak valóban elég nagy hatása van az emberiségre.

Az Android Q támogatja az összehajtható telefonokat, amelyek idén talán tényleg piacra kerülnek, amennyiben sikerül megoldani, hogy a kijelzőjük ne menjen tönkre pár hét alatt. Az 5G-t is kezeli majd a tizedik Android verzió, ami tök jó, mert következő években a hálózatok is kiépülnek hozzá.

Megoldották a készüléken történő gépi tanulást. Már említették példaként, hogy feliratozni tudjuk majd a saját videóinkat, a végén pedig meg is mutatták, hogyan működik - egy végig repülő módban lévő telefonon. Az egészhez csak egy 80 megabájtos adatbázist kell letölteni.

Gyárilag lesz sötét mód az Androidban, így az OLED kijelzők sokkal kevesebbet fogyasztanak majd, hiszen nem kell megvilágítani a grafikus interfészhez tartozó képpontokat.

Jól látható értesítéseket kapunk a helyadatok megosztásáról, és sokkal könnyebben lesz kezelhető a rendszernek ez a funkciója. Ha például pizzát rendelünk egy appból, megadhatjuk, hogy csak ideiglenesen férjen hozzá a helyadatunkhoz.

A Digitális Jólét mód nemcsak abban segít nekünk, hogy figyelmeztessen a túl sok mobilozásra, de lesz egy új Fókusz Mód is, amelynek az aktiválásával kikapcsolódnak az általunk kiválasztott appok értesítései. Például munka közben nem érkeznek meg a Facebook Messenger üzenetek, de megkapjuk a céges csevegőprogram értesítéseit.

Beépítik a rendszerbe a gyermekek mobilhasználatának figyelését és korlátozását segítő Family Link appot is.

Minden otthoni eszköz a Nest név alá kerül

A Nest Hub Max a Google új otthoni asszisztens eszköze, amellyel videotelefonálni lehet, hangvezérléssel tehetünk fel kérdéseket, és kezelhetjük az okosotthon eszközöket, például a kompatibilis termosztátokat és lámpakapcsolókat. A magánszférára is odafigyeltek, a 10 colos kijelző mögött van egy kapcsoló, amellyel lekapcsolható a kamera és a mikrofon áramellátása, így a készülék biztosan nem tud kémkedni utánunk. Magyarul viszont még nem tud.

A mobilok maradnak a Pixel név alatt, és a kínálatba most bekerült két új modell, a 3A és 3A XL, amelyek 400 dolláros árról indulnak, vagyis fele vagy egyre inkább harmadannyiba kerülnek, mint az aktuális csúcsmodellek. A kijelző OLED, van jackdugós aljzat, és a demó alapján remek a kamerája. Az aksija állítólag 30 órát bír, és 15 perc alatt 7 órára elegendő energia tölthető bele. Nagy kár, hogy Magyarországon nem árulják, Németországig kell elmenni érte.