Szuperhősös médiahekk világít rá, milyen könnyen elhisszük az álhíreket

A Szuperhősrajongók Világkonferenciája nevű szervezet úgy határozott, hogy Budapesten építi fel a világ legnagyobb szuperhősszobrát. Szenzációs hír, és biztos nem kamu – hiszen létezik a szervezet honlapja (noha valójában még senki sem hallott róla, de hát annyi hülye szervezet van a világon). Így nem csoda, hogy a hír még nagyobb oldalakon is megjelent.

Pedig az egész kacsa, a Political Capital kreálta

annak demonstrálására, hogy milyen egyszerű az interneten még a legvalószínűtlenebb álhírek terjesztése is. Közleményük szerint több online hírszolgáltatónál is házaltak a hírrel, és szinte mind meg is jelentette azt (mi nem).

Motivációjukról így vallanak a közleményben: