Hamarosan Magyarországon is elindulhat az Apple Pay

A MacRumors információi szerint napokon belül itthon is elindul az Apple Pay. A hivatalos szerver béta oldalán már valóban elérhető a HU, avagy Magyarország is, a jelenlegi éles oldalon azonban még nem - írja a Szifon.

Magyarországgal együtt Luxemburgban is bevezetik a szolgáltatást, ezt a BGL BNP Paribas bank is megerősítette. Az ING és a N26 bankok pedig azt, hogy hamarosan Hollandiában, Romániában, Észtországban, Görögországban, Portugáliában, Szlovákiában és Szlovéniában is lesz Apple Pay.

Az Apple digitális pénztárcája 2014 októberében debütált az Egyesült Államokban, és azóta fokozatosan terjeszkednek Európában és a Közel-Keleten. Tim Cook márciusban azt állította, hogy 2019 végére már 40 országban lesz elérhető a szolgáltatás, amivel ki lehet váltani az érintős bankkártyákat.

Hogy nálunk pontosan milyen bankok támogatják majd az Apple Pay-t egyelőre nem tudni, a Napi.hu márciusi összeállítása szerint a CIB Bank az idei év második felére ígéri az indulást.