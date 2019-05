Először mérték meg szilíciumban két kvantumbites műveletek pontosságát

Egy kutatócsoportnak most először sikerült szíliciumban megmérnie két kvantumbites műveletek pontosságát, ezzel ismét egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy egy nap megbízható kvantumszámítógépeket hozzunk létre – írja a Science Alert.

Az ausztráliai Új-Dél-Wales Egyetem kutatói egy szilíciumalapú, két kvantumpontra alapuló logikai kaput hozott létre, a mérések során pedig kiderült, hogy ennek 98 százalékig sikerült feltornászni a pontosságát, ami korántsem tökéletes, de a jövőre nézve mindenképpen bizakodásra adhat okot.

Minden kvantumszámítást össze lehet állítani egy és két kvantumbites műveletekből, ezek a kvantumszámítás alapvető építőkockái. Ha ezek megvannak, akkor bármilyen számítást végre tudsz hajtani, de ehhez szükség van arra, hogy mindkét művelet nagyon pontos legyen.

– mondta Andrew Durzak, a kutatócsapat vezetője, egy másik kutató pedig hozzátette, hogy lényegében a pontosság határozza meg azt, hogy mennyire működik a kvantumtechnológia, kihasználni pedig csak akkor lehet, ha közel tökéletesek a számítások.

Dzurak és csapata egyébként idén már létrehoztak egy egy kvantumbites kaput, aminek 99,96 százalékos volt a pontossága, a mostani eredmény azonban talán ennél is fontosabb lehet, főleg azért, mert bebizonyította, hogy a szilíciummal van értelme kísérletezni. A kutatók úgy gondolják, hogy a technológia akár nagyobb mennyiségű kvantumbittel is működhet majd, ahhoz azonban, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, még sok munkára van szükség.

