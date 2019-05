A valaha látott leggyorsabb repülőket ígéri az új kínai anyag

A most bejelentett, Kínában kifejlesztett rejtélyes anyag a kutatók állítása szerint simán megbirkózik a hiperszonikus repülés közben jelentkező hihetetlenül komoly erőhatásokkal és körülményekkel. Már ha hihetünk a részleteket jótékony homályban tartó híreknek.

A repülési szakértők is érezhetően óvatosak (ha nem szkeptikusak) a bejelentés értékelésekor, hiszen ők sem tudnak sokkal többet az anyagról.

Fotó: Xiamen University A Xiamen Egyetem hiperszonikus repülője

A hiperszonikus repülés azt jelenti, hogy a repülő ötször gyorsabb a hangsebességnél. Jelenleg nem létezik olyan jármű, amely kitartóan (tehát egy-két percnél hosszabban) képes lenne a légkörben hiperszonikus sebességgel haladni. Ennek egyik oka, hogy nincs olyan anyag, amely

sokáig bírná a súrlódás következtében fellépő irdatlan nagy hőmérsékleteket.

Kína erőteljesen kutatja a hiperszonikus repülés lehetőségét. A Xiamen Egyetem kutatói egy hónapja jelentették be, hogy teszteltek egy hiperszonikus repülőgépet, amely 26 kilométeres magasságig hatolt fel, bár az még nem a most nyilvánosságra hozott új anyagból készült.

A Kínai Global Times lap szerint az anyag mindenesetre képes elviselni a 3000 Celsius-fokos hőséget, mégpedig órákon keresztül. Ha ez igaz, akkor a hiperszonikus repülés meg sem kottyan majd neki. Az anyag nem is új, csak eddig titokban tartották. A kutatásban részt vevő Fan Jinglian elmondta, hogy már 2012-ben megalkották, és mára már gyártható állapotba került repülési, űrkutatási -

és persze hadi célokra egyaránt.

Fan ennél többet nem is árult el az anyagról, mindenesetre korábban közölt kutatási eredményei a magas szilárdságú volfrámmal foglalkoztak főként, így egyes elemzők azt valószínűsítik, hogy a volfrámnak ebben is szerepe lehet. Fannak olyan szabadalma is van, amely volfrámkompozitok gyártásával foglalkozik.

A New Scientist által megkérdezett szakértők szerint elméletben lehetséges, hogy olyan volfrámkompozit anyagokat gyártsunk, amelyek képesek elviselni a 3000 Celsius-fokot. A hiperszonikus repülés nemcsak a kínaiakat érdekli. Az amerikai hadsereg részére kutató DARPA nemrég indított egy projektet, amelyben 2200 Celsius-fokot bíró anyagokat szándékoznak kifejleszteni, a saját hiperszonikus programjukban születő repülők részére.

A volfrámnak azonban hátrányai is vannak, legfőképpen a súlya.

Sokkal nehezebb ugyanis, mint a többi, repülésben használatos anyag. Így reálisan csak az elülső szárnyéleket lehet vele burkolni -hiszen ott jelentkezik a legerősebb melegedés -, hogy ne váljon túl nehézzé az egész repülő.