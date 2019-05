Bemutatták a telefont, amit agyonszivatott a kereskedelmi háború

A Huawei almárkája, a Honor keddre tervezte, hogy megmutatja a nagyvilágnak a legújabb csúcstelefonját. Nem volt ez váratlan bejelentés, már több mint egy hónapja hivatalosan is közzé tették az időpontot, és szépen elkezdték csepegtetni az információkat, illetve szivárogtak azok maguktól is. Egyértelmű volt, hogy a Honor nagy dobásra készül, ráadásul nem is egy, hanem egyszerre három telefonra számított mindenki, a Honor 20 mellett a Honor 20 Pro és a Honor 20 Lite is várható volt. Utóbbi még időben meg is érkezett a piacra, pont az előtt, hogy eljött volna a nap, amikor megfosztották a cégcsoportot az Android használatától. Az esemény szlogenje az volt, hogy "capture wonder", azaz örökítsd meg a csodát, de két nappal a bemutató előtt az számított igazi csodának, hogy még nem mondták le az egész bulit.

Hogy itthon végül kapható lesz-e a készülék, arról egyelőre még nincs hivatalos információ.

Egy ilyen globális bejelentés általában nagyon hasonlóan zajlik minden márkánál, vagyis mindenki várja, hogy vajon mi igaz a kiszivárgott információkból és mi nem, aztán boldogan bejön a felső vezető, esetünkben George Zhao, elmondja, hogy milyen jól teljesítettek a múlt évben, majd előránt a zsebéből egy-két telefont, és széles vigyorral az arcán bejelenti, hogy ezek az új készülékek. Aztán jönnek a részletek, a konkurencia eltérő mértékű ekézése, specifikációk, kiegészítők, majd az ár, mindenki szépen megírja a cikket, hazamegy, és jönnek a száraz tények után az első tesztek is. Az esemény után pedig interjúk következnek, az Indexnek például a vállalat elnökével volt egy megbeszélt időpontja, de mikor azt lemondták, egyértelművé vált, hogy a cég sem biztos abban, hogy egy nap alatt sikerül mindenkit megnyugtató és helytálló válaszokat találnia a kézenfekvő kérdésekre.

A londoni esemény kapcsán szépen lassan az a furcsa helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag senkit sem érdekelt, hogy milyen a kamera, hogy hol az ujjlenyomat-olvasó meg hogy van-e notch, mert mindenki csak arra az egy dologra volt kíváncsi, hogy akkor most van vagy nincs Android, vagy mi történik, ha az ember elkezdi nyomogatni a bekapcsoló gombot.

Fizikailag persze léteznek a készülékek, nyilván nem a bejelentés után kezdik el gyártani és leszállítani a partnereknek, de hogy a felhasználókhoz eljut-e valaha ez a telefon, arról a hírek nagyjából óránként változtak. A legbiztatóbb fordulat aztán kedden reggel jött, eszerint 90 napra felfüggesztették a Huawei elleni korlátozást, vagyis a Honor 20 elvileg esélyt kapott arra, hogy elérhető legyen akár a magyar vásárlóknak is.

Bemutatjuk a teljes bizonytalanságot

Nagyjából így lehetne jellemezni az esemény előtti napot, persze nem London miatt, az azért elég stabil pont a világtérképen, de míg a repülőtéren mások azon izgultak hétfőn, hogy felszáll-e a gép a közelgő jégeső miatt,

itt az volt a kérdés, hogy minek megyünk oda.

Lesz-e egyáltalán esemény? És azon mit mondanak majd? Hogy itt egy telefon, szép képeket csinál, jól is néz ki, és ha minden jól megy és elég jól tárgyalunk, akkor lehet, hogy majd ennél hamarosan többet is tud? Az információk jobb esetben óránként, rosszabb esetben ennél sűrűbben változtak, és nagyjából mire Londonba értünk, egyértelművé vált, hogy itt most nincs félrebeszélés, annál többet tényleg nem tudnak még cégen belül sem, mint hogy “dolgoznak rajta”, “tárgyalnak”, és bármi lehet vagy annak az ellenkezője is.

12 Galéria: Honor 20 Fotó: Huawei

Néhány órával az esemény előtt a következőket nem lehetett pontosan tudni:

A telefonok hivatalosan megerősített specifikációit, amiben nincs meglepő, elvileg hivatalosan ezeket egyébként sem tudhatja az ember a bemutató előtt, de az biztos volt, hogy érkezik a Honor 20.

Nem lehetett tudni, hogy milyen rendszer fut majd rajta, azaz hogy ez a korlátozás és a korlátozás felfüggesztése hogyan érinti ezt a készülékcsaládot.

Hogy a Google szolgáltatásai rajta lesznek-e.

Egyáltalán milyen országokban lesz elérhető.

És ha most csak úgy megmutatják, hogy van egy ilyenjük, de nem sok mindent lehet vele kezdeni egyelőre, várható-e, hogy ha bármilyen előrelépés történik, és mérséklődik a diplomáciai feszültség, akkor egyszer vajon elérhető lesz-e.

Addig egyáltalán hozzáérhetünk-e a telefonokhoz, vagy csak messziről nézhetjük meg, nehogy egy fotó erejéig látszódjon rajta az Android logó.

Mégis mi fog történni egy olyan bemutatón, ahol a telefon jövője teljesen bizonytalan?

Ennek ellenére a bemutatót megtartották, mintha mi sem történt volna.

Hogy a hányattatott sorsú telefonról is essen néhány szó, azért el kell mondani, hogy pusztán a specifikációk alapján nem lenne ez rossz készülék, ha rendeződnének körülötte a viszonyok, azaz például lehetne tudni, hogy a a kiállított darabokon futó Android 9 fog-e frissülni a következő verzióra, és hogy egyáltalán hol lehet majd megvenni. A Honor 20 Pro a széria csúcstelefonja, ami elvileg már felvenné a versenyt a többi zászlóshajó készülékkel is, de árban még mindig jobb, a Honor 20 meg az erős felső-közép kategória. A harmadik modell, a Honor 20 Lite egy százezer forint alatt beszerezhető készülék, és ennek a helyzete már tisztázott, sőt akár meg is lehet vásárolni, itthon is.

Alapvetően az új készülékcsalád bemutatóját a fotózásra és a játékra húzta fel a Honor, nagyon büszkék például arra, hogy a DxOMark rangsorában a Huawei P30 Pro és a Samsung S10+ után a OnePlus 7 Prójával holtversenyben a második a készülékük 111 ponttal. A felbontás mellett a képstabilizálásra, a sötétben fotózásra fókuszáltak. Ez is megkapta a 204800-as ISO értéket, és a színpadon a Samsung S10+ és az Iphone Xs Max készülékkel hasonlították össze – természetesen csak a Honor telefonon látszott bármi értékelhető, a konkurencián alig valami, és akkor a 30x digitális, 5x hibrid és 3x optikai zoomról még nem is beszéltünk, amivel a távoli templom óráját is le lehet olvasni.

A fotózáson kívül még a dinamikus-holografikus dizájnú hátlapról és az új színekről beszéltek rengeteget. A Honor 20-ba és a 20 Próba is Kirin 980-as csipszettet tettek, ez került a Huawei P30 Pro vagy a Mate 20 Pro készülékekbe is. A Honor 20 Pro 8 GB memóriával és 256 GB tárhellyel elég erős készülék lett, a sima 20-as verzióba is 6 GB RAM és 128 GB tárhely került, igaz egyik verziónál sincs lehetőség a bővítésre.

A Honor 20 és a 20 Pro GPU Turbo 3.0-t is kapott, ami kiemelten támogat 25 népszerű játékot, mint a Fortinte vagy a PUBG, hogy jól és gördülékenyen fusson, ráadásul virtuális 9.1 surround hangzás került bele, hogy teljes legyen a telefonos játékélmény és a zenehallgatás is.

Alább azért összeszedtük a specifikációkat, az pedig majd csak később derül ki, hogy elérhető lesz-e a hazai piacon is a Honor 20 és a 20 Pro is, vagy a 20 Lite-tal kell-e beérnünk.

Specifikációk Honor 20 Pro Honor 20 Honor 20 Lite Elérhetőség 599 EUR (Magyar árakról később lesz információ) 499 EUR (Magyar árakról később lesz információ) 99.990 forint Kijelző mérete 6,26' 6,26' 6,21' Felbontás 2340 x 1080, 412 PPI 2340 x 1080, 412 PPI 2340 x 1080, 415 PPI Operációs rendszer Android 9, EMUI 9.0 Kamera 1 48 MP főkamera (Sony IMX586) (f/1.4) 48 MP főkamera (Sony IMX586) (f/1.8) 24 MP (f/1.8) Kamera 2 16 MP széleslátószög (f/2.2) 16 MP széleslátószög (f/2.2) 8 MP (f/2.4) széles látószög Kamera 3 8 MP telefotó (f/2.4) 3X optikai, 5X hibrid zoom 2 MP bokeh kamera (f/2.4) 2 MP (f/2.4) Kamera 4 2 MP makrofotó (f/2.4) 2 MP makrofotó (f/2.4) - Előlapi kamera 32 MP (f/2.0) 32 MP (f/2.0) 32 MP (f/2.0) Processzor Kirin 980 Kirin 980 Kirin 710 Memória 8 GB / 256 GB 6 GB / 128 GB 4 GB / 128 GB Ujjlenyomatolvasó Oldalt Oldalt Hátlapon Akkumulátor 4000 mAh 3750 mAh 3400 mAh