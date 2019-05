A barcelonai állatkertben ezentúl minden megszülető állatot szabadon kell engedni

Komoly sikert ünnepelnek az állatvédők Barcelonában, miután elérték, hogy a helyi állatkert nem szaporíthat a jövőben fogvatartott állatokat, csak akkor, ha kidolgoznak egy tervet arra, hogyan szoktatják át a vadonba az állatokat, írja az AP. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a jövőben minden fogságban született állatot szabadon kell engedniük.

Ebből az is következik, hogy – amennyiben nem szereznek más állatkertekből újabb állatokat más intézményekből – a barcelonai állatkertnek be kell zárnia, ha elpusztulnak a jelenleg ott élő állatok. A barcelonai állatkerti dolgozók szakszervezete május elején tüntetett is az akkor még csak tervként létező, új szabályozás ellen, de nem jártak sikerrel.

Az állatkert amiatt is aggódik, hogy a jelenleg is a kihalás szélén álló fajok teljesen el fognak tűnni az új rendszer miatt. Attól tartanak, hogy ez a szabályozás állatvédelmi szempontból többet árt majd, mint amennyit használ.

Azonban az állatvédők szerint az állatkertek csak szavakban képviselik az állatok érdekeit, hiszen hiába mondják azt, hogy a fajokat akarják életben tartani, valójában az állatkerti állatok szaporítása nem segít semmit a fajok túlélésében, ha azokat sosem engedik szabadon. Egyszerűen csak több állat lesz az állatkertben.

Az új törvény egyébként azt lehetővé teszi, hogy más állatkerteknek adja a Barcelona Zoo az újabb, fogságban született állatokat, csak a saját állatállományukat nem növelhetik.

A barcelonai állatkert a világ egyik legrégebbi ilyen intézménye, 1892-ben alapították, és az utóbbi időben igyekszik kitágítani az állatvédelmi tevékenységét, mára már nem csak azzal foglalkoznak, hogy a ketrecekben lévő állatokat bemutassák az érdeklődő közönségnek, hanem kutatásokat és konzervációs programokat is támogatnak.