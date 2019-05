A Huaweinek mindig szüksége lesz Amerikában gyártott chipekre

Finoman szólva is turbulens hét áll a kínai techóriás, a Huawei mögött, miután kiderült, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva komoly szankciókkal sújtja a telekommunikációs céget. Donald Trump amerikai elnök 2019. május 15-én tiltotta meg rendeletben az amerikai cégeknek, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi vállalatokkal üzleteljenek – ezzel kezdetét vette az amerikai-kínai kereskedelmi háború újabb, eddigi legvéresebb csatája.

A rendkívüli elnöki rendelet hatására elsőként a Google jelentette be, hogy korlátozzák a Huawei hozzáférését az Androidhoz. Nem sokkal később több nagy amerikai csipgyártó is közölte, hogy szakítanak a kínai céggel. A napokban európai és japán cégekről is érkeztek hasonló, olykor egymásnak ellentmondó hírek. A szankciók miatt kialakult káoszt jelzi, hogy a korlátozásokat végül a kereskedelmi minisztérium 90 napra felfüggesztette "a könnyebb átmenet érdekében". Bár az Egyesült Államok a szövetségeseit is a Huawei bojkottálására buzdította, sok ország nem osztja az amerikai aggályokat, így Németországban, Nagy-Britanniában és Magyarországon is maradhat a kínai cég.

Pénteken több kérdésben is reagált Ren Zhengfei, a Huawei Technologies alapítója az utóbbi napok eseményeire. Az Indexhez is eljuttatott hivatalos céges interjúból sok konkrétum nem derült ki, a 74 éves, ritkán nyilatkozó cégalapító inkább csak általánosságokban reagált az amerikai szabályozással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre. Az alábbiakban összeszedtük a főbb állításokat:

Az intézkedés 90 napos felfüggesztése nem érte meglepetésként a Huaweit, fel voltak rá készülve.

Számos amerikai vállalat továbbra is támogatja a Huaweit, közülük többen jelenleg is folyamatosan egyeztetnek az USA kormányával.

Az Egyesült Államok vállalatainak be kell tartani a törvényeket, őket nem hibáztatják a jelenlegi helyzetért.

A Huaweinek mindig szüksége lesz Amerikában gyártott csipekre, és amennyiben az amerikai vállalatok beszerzik az engedélyt a Huawei-jel való együttműködésre, folytatnák velük a kooperációt.

A Huawei is képes lenne olyan jó csipeket készíteni, mint az amerikaiak, de ez nem jelenti, hogy ne vásárolnának tőlük a jövőben, amennyiben lehetőségük lesz rá.

A Huawei nem számít arra, hogy zavart kelt a jelenlegi helyzet a nemzetközi piacon, Európa egésze nem fog olyan mértékű lépéseket tenni, mint az USA. Az Egyesült Államok kampánya nem elég erős ahhoz, hogy mindenkit befolyásolni tudjon.

Termékhiány nem lesz, a cég termelési kapacitása hatalmas, továbbra is kiszolgálják ügyfeleiket, erre sem lesz hatással a korlátozás.

Az előfordulhat, hogy a cég növekedése némileg lassul majd, de közel sem olyan mértékben, mint arra sokan számítanak. (Az év első negyedében 39%-os növekedést értünk el az előző év ugyanezen időszakához képest. Ez áprilisban 25%-ra lassult, és előfordulhat még további csökkenés.)

A cég saját operációs rendszere, a Hongmeng OS egyelőre nem publikus, ahogy az sem, hogy miképp áll a fejlesztése, használható stádiumban van-e egyáltalán. Az, hogy a cég képes saját operációs rendszert fejleszteni, még nem jelenti, hogy le akarják cserélni a meglévő operációs rendszert.

Egyes pletykákkal ellentétben a Huawei továbbra is az információs és kommunikációs technológiák területén kíván működni, nem terveznek más ágazatokban, például az autógyártásban megjelenni.

