Visszaéltek a Snapchat alkalmazottai a felhasználók adataival

A Snapchat néhány alkalmazottjának hozzáférése van az alkalmazás felhasználóinak helyadataihoz, elmentett snapjeihez, telefonszámaihoz és emailcímeihez, és korábban voltak olyan esetek, amikor ezeket az adatokat a felhasználók utáni kémkedésre használták – írja a Vice két volt és egy jelenlegi alkalmazott beszámolói és belső céges levelezések alapján.

A SnapLion nevű eszközt a Snapchat belső rendszerén belül lehet használni, és alapvetően törvény által előírt adatgyűjtésre tervezték, a cég spamekkel és visszaélésekkel foglalkozó csapatainak és a biztonsági részlegnek van hozzáférése hozzá. A lapnak nyilatkozó két volt alkalmazott szerint alapvetően a törvényeket betartva használták a cég alkalmazottai ezt az eszközt, de voltak visszaélések is. Ezekről annyit árultak el, hogy több ember is részt vett bennük, a levelezésből pedig az derül ki, hogy a cégen belül tudtak az ügyről, és a levelekben arról is szó van, hogy mit tudnak ellene tenni. A lap ugyanakkor nem tudta kideríteni, hogy pontosan milyen módon éltek vissza az adatokkal.

A Snapchat szóvivője a lapnak elmondta, hogy a cégnél nagyon komolyan veszik az adatvédelmet, és hogy a felhasználók személyes adatai közül keveset raktároznak el. Szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen adatokat tárolhatnak el, és arra is, hogy ezekhez ki férhet hozzá. Az adatokhoz való engedély nélküli hozzáférés azonnali elbocsátást von maga után.

A volt alkalmazottak szerint ugyanakkor évekkel ezelőtt a cég még nem tudta olyan jól monitorozni, hogy ki fér hozzá az adatokhoz, mint most. Az nem egyértelmű, hogy mostanában is vannak-e még visszaélések, vagy csak korábban voltak. A Snapchat elárulta, hogy a SnapLiont már szélesebb körben használják a cégen belül, mint korábban, például a feltört fiókok jelszavának visszaállítására, és más „adminisztrációs célra”.