Három új iPhone-t jelentett be csendben az Apple

Az Apple bejegyzett tizenegy új modellszámot az Eurázsiai Gazdasági Bizottságnál, amit azonnal kiszúrt a 9to5Mac, és ki is vesézték, mit is takarnak az egyes számok. A tizenegy szám A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 és az A2223.

Az A21-gyel kezdődők az új iPhone XR-ekhez tartoznak, ami három különböző tárhely mérettel érkezik majd, ezért a három szám. Az A22-esek az iPhone 11 és 11 Max három-három különböző tárhelyű verzióit takarják. A két extra szám feltehetőleg azért kell, mert egyes régiókban kicsit más felépítésű iPhone-okat árul az Apple.

Az új telefonok feltehetőleg ősszel érkeznek, és már most sokaknak nem tetszenek a változtatások. Az erősebb számozott verziók három kamerát kapnak, ami miatt még kicsit ki is állnak a hátlapból. Az egyelőre XR2-nek hívott verziónak ugyan csak két hátlapi kamerája lesz, de a kitüremkedés megmarad ezeknél is. Egységesítik a némító kapcsolót is az iPadekével, de ahelyett, hogy azok kapnák meg a lapos, hosszú kapcsolókat, az iPhone-ra kerül a kicsit népszerűtlen, kör alakú kapcsoló.