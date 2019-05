Azt már régóta halljuk, hogy a jövő a kvantumszámítógépeké, egészen egyszerűen azért, mert nagyon komplex és összetett feladatokat is villámgyorsan meg lehet vele oldani. Sőt, már láttunk egy ígéretes kezdeményezést is, de egyelőre még várat magára az első prototípus, ami majd alapjaiban változtatja meg az egész világot. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy a jövő egyértelműen a kvantumszámítógépeké, olyannyira, hogy erről senki sem akar lemaradni.

Attól még, hogy tulajdonképpen nincs is ilyen számítógép, elég pontos elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy milyen lesz az élet, ha majd lesz. Olyannyira, hogy a Microsoft és a Google, vagyis egészen pontosan az Alphabet X együtt oktat kvantumszámítástechnikát.

Az online kurzus a Microsoft Q programnyelvébe ad betekintést, és a legegyszerűbb algoritmusoktól haladva a bonyolultabbak felé ki lehet próbálni, milyen is lesz a programozás, ha itt lesznek a kvantumszámítógépek, ezzel együtt pedig az új munkalehetőségek, amik pontosan erre épülnek. A kurzus első három leckéje ingyenes, ez talán elég is ahhoz, hogy kiderüljön, ki az, akit mélyebben is érdekel a téma akár annyira is, hogy aztán ledarálja az egészet, hogy akár az elsők között lehessen, akik konyít valamit a kvantumszámítógépek használatához és programozásához.