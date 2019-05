Mindent megtudhatunk a szex jövőjéről és a harmadik világháborúról az idei Brain Baron

Idén már ötödik éve idén érkezik Budapestre a Brain Bar keretein belül mindenféle tudós, vállalkozó és gondolkodó, hogy megvitassák a jövő nagy kérdéseit. Ilyenek a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő problémák, a fenntarthatóság, vagy éppen az élet 12 szabálya.

Az előadók között szerepel:

Jordan Peterson kanadai pszichológus, aki egyesek szerint nőgyűlölő, mások szerint a politikai korrektség nagy ellenfele és az önfeltalálás hírnöke,

valamint több mint 50 hasonlóan elismert előadó.

Az előadások a Corvinus Egyetem Fővám téri épületében lesznek megtartva, és néhányra én is beülök, amikről majd be is fogok számolni az Indexen.