Folyamatosan hallgatózna az Amazon virtuális asszisztense

Egy olyan szabadalmat védetett le az Amazon, amivel a virtuális asszisztensük akkor is hallgatózna, ha erre nem is kapott utasítást. A cég szerint ez azért lenne jó a felhasználóknak, mert akkor is tudna reagálni az Alexa nevű asszisztens, ha csak a mondat végén hangozna el a rendszer felébresztésére szolgáló szó.

A Google vagy az Apple esetében Siri csak akkor figyel, ha ezzel kezdi a felhasználó a mondatot, ettől tudna majd többet az Amazon virtuális asszisztense, csak éppen a kitörő lelkesedés helyett rengetegen felháborodtak, hiszen ez azt jelenti, hogy folyamatosan hallgatná és rögzítené azokat a beszélgetéseket, amik körülötte elhangzanak. Azt egyelőre nem erősítette meg a cég, hogy esetleg egy következő frissítés során vagy az újabb generációs eszközökön használni is fogják, mindenesetre már így is rengeteg kritika érte az új szabadalmat.

Az Amazon szerdán igyekezett megnyugtatni a felhasználókat, és bejelentette , hogy ettől az új szabadalomtól függetlenül egy egyszerű hangutasítással töröltetni lehet minden rögzített parancsot. Ha a felhasználó azt mondja a virtuális asszisztensnek, hogy töröljön mindent, amit aznap mondott, akkor az összes rögzített hangfelvételt törli a rendszer. Hamarosan pedig arra is lehetőség lesz, hogy mindent kitöröltessünk Alexa emlékezetéből, amit valaha a virtuális asszisztensnek mondtunk.

Komoly különbség van a mondatok ideiglenes lokális tárolása (parancsok értelmezése céljából) és az adatok nagy részének hosszabb ideig tartó, vagy végleges megőrzése között. Még akkor is, ha a „lehallgatás” legális és a fogyasztók beleegyezésüket adták hozzá - hívja fel a figyelmet az eset kapcsán a Kaspersky Lab biztonsági kutatója, aki szerint egy, az Amazont érő támadás esetén olyan adatok és felvételek szivároghatnak ki, amik hasznosak lehet a kiberbűnözők számára, illetve felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy lokálisan tárolja a rendszer a beszélgetéseket, vagy hosszabb ideig, akár egy központi szerveren.