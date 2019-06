Apró elektromos sokk segíthet felidézni a hiányzó emlékeinket

Mindenkivel előfordul néha, hogy bár tudja a választ egy kérdésre, egyszerűen képtelen megtalálni az agyában az információt. A probléma megoldása egyelőre nincs a nyakunkon, de tettünk felé egy lépést: a UCLA kutatói bizonyítékot találtak arra, hogy az agyunk egyik régiója kulcsszerepet játszik az emlékezésben, ennek a régiónak az ingerlésével pedig javítani lehet az emlékezőképességet is – írja a Science Alert.

A Journal of Cognitive Neuroscience című szaklapban publikált tanulmányban a kutatók a bal oldali rosztrolaterális prefrontális kérget, vagyis más néven a 10-es Brodmann-mezőt vizsgálták, ami a szemöldök és a hajvonal között található. Erről a régióról korábban is azt gondolták, hogy a magas szintű gondolkodásban vesz részt, és a feladatai közé tartozhat az agy többi részén összegyűjtött információ figyelése is.

A tanulmányon dolgozó egyik kutató elmondta, képalkotó eljárásokkal már megfigyelték, hogy ez a terület kifejezetten aktív az emlékezés közben. A mostani kutatásban aztán sikerült is bebizonyítani az összefüggést, kiderült ugyanis, hogy a régió ingerlése után jobban teljesítenek az emberek, ha dolgokat kell felidézniük.

A kutatásban résztvevő 72 embert három csoportra osztották:

az első csoport egy gyenge, hatástalan sokkot kapott,

a második egy olyat, ami pozitívan ingerelte a neuronokat a célterületen,

a harmadik pedig egy olyat, ami negatívan.

A résztvevőknek a teszt első napján nyolcvan megtanulandó szót adtak, valamint olyan módszereket is, amikkel emlékezhetnek ezekre, a második napon pedig ezeket kellett felidézniük. A tesztek során az emlékezet mellett az érvelési és az észlelési képességeiket is mérték, ám míg utóbbi kettő nem változott szignifikánsan, az emlékezet

15,4 százalékkal javult azoknál, akiknél pozitívan ingerelték a célterületet.

A kutatók szerint ez a mértékű növekedés elég meglepő eredmény, de örültek neki, mert mint mondták, nincs kizárva, hogy a jövőben így lehet majd használni ezt a módszert az emberek emlékezetének növelésére. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy egyértelműen nem ez az egyetlen része az agynak, ami az emlékezésért felel, és azt is hozzátették, hogy a kutatás még mindig korai fázisában van, úgyhogy lehetőleg senki ne kezdje el elektródákkal sokkolni az agyát.