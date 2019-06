Hétfőn este gyilkosságra készül az Apple

Elvileg appfejlesztőknek szól az Apple évente megrendezett WWDC konferenciája, de azt is megmutatják, hogy milyen iOS lesz az ősszel megjelenő új iPhone-on, hová tart a Mac OS, és milyen újfajta termékekre lehet majd appokat kiadni. Idén nagy esély van a mobilkorszak előtt megjelent iTunes halálára, és egy új szemüveg megjelenését is pletykálják, amely a kiterjesztett valóság eljövendő korszakának nyitánya lehet.

Felnőttkorba lép az iTunes, és a tizennyolcadik lehet az utolsó életéve. Azt pletykálják, hogy az Apple befejezi az évekkel ezelőtt elkezdett munkát, és külön alkalmazást kezd használni mindegyik multimédiás tartalomtípushoz. Ez nem olyan nagy meglepetés: a számítógépen futó iTunes-t eredetileg arra találták ki, hogy az online megvett dalokat és filmeket kiírjuk cd-re vagy dvd-re, esetleg átmásoljuk iPod lejátszóra, de ma már nincs szükség a köztes állomásra. A zenéket évek óta megtaláljuk az Apple Music szolgáltatásban, a filmeket az Apple TV-n.

A szolgáltatások jelentik az Apple második legnagyobb bevételi forrását

A Mac számítógépek, amin az iTunes fut, feleannyi pénzt sem termelnek a cégnek, pedig nem olcsó egy-egy ilyen laptop. De ha mindenképpen ragaszkodunk a Mac gépekhez, akkor már logikusabb lenne azon is könnyebben és szebben elérhetővé tenni a TV és a Music tartalmait.

Még több egészség

Még mindig az iPhone hozza a legtöbb pénzt, de az okosórabiznisz növekszik a leggyorsabban, és ebben az Apple piacvezető. A Watch új hardvere csak ősszel jelenik meg, de a szoftvert és az új funkciókat valószínűleg már most megismerhetjük. A szakértők egyöntetűen kiállnak amellett, hogy az Apple fitnesz és egészség témájában tesz további lépéseket. Ezeknek az előnyét mindenki átérzi, és minden pillanatban hasznosak a felhasználónak.

Tavaly EKG-val és az elesések érzékelésével bővült a Watch tudása, a kiszivárgott információk alapján idén a gyógyszerek rendszeres beszedését és a menstruációs ciklus követését segíti majd az óra. Az igazán nagy előrelépést a vércukorszint és a vérnyomás mérése jelentené, de a hírek szerint ezekre még várni kell.

Az is elképzelhető, hogy a Watch végre függetlenedik az iPhone-tól - állítólag készül a Watch-on futó önálló appbolt. Most még az önálló 4G-kapcsolattal rendelkező Watch aktiválásához is kell egy iPhone, és az órán futó appokat a telefonon kell menedzselni. Nagy mértékben növelné az Apple Watch piacát, ha az egészségük miatt aggódók úgy is hozzájuthatnának, hogy nem kell feltétlenül lecserélni hozzá a mobiljukat, ha az más típusú.

Mac felé húzó iPad

Az Apple próbálkozik, hogy az iPad Pro legyen a belépő szintű számítógépe, de minden igyekezete ellenére a tabletek forgalma szerény marad a többihez képest. Még úgy is, hogy 2019 második negyedévében soha nem látott növekedést tapasztaltak az eladásokban. Ebben kétségtelenül nagy szerepe volt annak, hogy a korábban belépő szintű Macbook Air felújított változata tavaly ősszel igen magas áron debütált, és eközben a legújabb iPad Pro-k hardverét komolyan feltuningolták, hogy jobban hasonlítsanak a Macbookokra. Ezt a célt szolgálta például az is, hogy a korábbi Lightning port helyett bevezették usb-c aljzatot.

Idén várható, hogy az iOS a csúcskategóriás tableteken még inkább hasonlít majd a Mac OS-re, és nemcsak a felületén, hanem az usb-c által támogatott eszközök által is. Az előzetes pletykák alapján fejlődik az appok párhuzamos futtatása, és az egér támogatásáról is felbukkantak pletykák. Hiába egy óriási touchpad az iPad teljes felülete, amin precíz vonalakat is húzhatunk a kiegészítőként megvehető tollal, sok grafikus alkalmazásnál hasznos tud lenni egy egér a pepecselős munkához.

A valóságnál valóságosabb

Nehezen tudta eltitkolni az Apple, hogy dolgozik valamilyen kiterjesztett valóság (AR, augmented reality) megjelenítőn, de a céget jól ismerő elemzők szerint a hardver megjelenése 2019-ban nem valószínű, csak idén pörgetik fel a gyártást a 2020-as megjelenéshez. Ennek ellenére a WWDC ideális terep lenne az előzetes leleplezésre, hogy amikor megjelenik az eszköz, már legyen egy rakás app, ami fut rajta.

Elképzelhető, hogy az AR szemüveg eleinte csak iPhone mellett működik majd, bár ha tényleg sikerült függetleníteni a Watchot, akkor az még jobb páros lenne, együtt teljesen ki tudnák váltani a telefont.

Arra is jó lehet az Apple AR szemüveg, hogy legyen a bemutatón egy újabb nagy dobás. Utoljára a Watch volt ilyennek mondható, ha eltekintünk az olyan apró kiegészítőktől, mint az Airpods füles, amely a maga nemében kimagaslóan jó eszköz, csak hát nem a fülhallgatók piaca hajtja előre a világot.

(Borítókép: Steve Jobs az iTunes bemutatóján Londonban 2004-ben - fotó: Ian Waldie / Getty Images)

(Fortune, Telegraph, Macrumors, 9to5 Mac)