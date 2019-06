Kína országos szinten is beindítja az 5G-s hálózatát

Szerdán egy elég szűkszavú közleményben jelentette be a kínai Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, hogy nemsokára elkezdi majd kiosztani az 5G-s hálózat kereskedelmi licenceit, vagyis a tesztek után hamarosan nemzeti szinten is elindulhat majd az 5G az országban – írja a Tech Crunch.

A hírt a Kínai Kommunista Párt lapja, a People's Daily közölte mindössze egy mondatban, ami kínai viszonylatban általában azt jelenti, hogy elég fontos hírről van szó. Kína 2018 végén kezdte el kiosztani a hálózat tesztelésére vonatkozó licenceket a nagyobb szolgáltatóknak, mostanra pedig már több száz állomást telepítettek az ország több városában.

A kínai 5G legnagyobb bajnoka egyébként éppen az a Huawei, ami az USA és Kína között felpörgő gazdasági háború kulcsszereplőjévé vált az utóbbi időben, a nehézségek azonban látszólag nem vetik vissza az országot a hálózat elindításában. A cégóriás egyébként jelenleg Amerikán kívül próbál szövetségeseket találni, nem is eredménytelenül: éppen múlt héten adtak át egy 5G-bázist Dél-Koreában, de nem verték nagy dobra a dolgot, hiszen mégis az Egyesült Államok stratégiai partneréről van szó.

Kínai szakemberek szerint az 5G technológia elterjedése 2030-ig 6,3 billió jüanos, vagyis 947 milliárd dolláros bevételt generál, és 8 millió munkahelyet teremt majd. Kína egyébként tavaly novemberben jelentette be azt is, hogy 2020-tól már formalizáltan is megkezdik a következő – egyelőre csak 6G néven emlegetett – új generációs mobil-adatátviteli technológia kutatási és fejlesztési munkálatait, ami 2030-ban már meg is jelenhet a piacon.