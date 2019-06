6000 dollár a Mac Pro, monitorral kétszer ennyi

Elképesztő árak, brutális teljesítmény. Az Apple olajat öntött a tűzre a "minden Mac szuperdrága" című vitában, bemutatta ugyanis a hatezer dolláros árról induló Mac Pro gépet, amelyhez építettek egy monitort is, amely állvánnyal együtt még hatezer dollárba kerül.

Ráadásul úgy néz ki az egész, mint egy óriási ipari sajtreszelő

Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ebben a lyukacsos gépben lenyűgöző teljesítmény van, akár 28 magos Intel Xeon processzor és 1,5 TB RAM kerülhet bele, a grafikus gyorsítást pedig addig lehet húzni, hogy egyszerre akár három 8K felbontású streamet vagy tizenkét 4K streamet tudjon kezelni, gördülékenyen. Ez viszont már nem az alapkonfiguráció képessége, ehhez kiegészítő kártyák is szükségesek.

Fotó: apple.com

A 32 colos, a komoly hűtésigény miatt szintén lyukacsos kijelző 6K felbontású, 6016×3384 pixel jeleníthető meg rajta tükröződésmentesen, 1000 nites tartós fényerővel, és az Apple szerint a HDR-nél is jobb dinamikával, ami miatt a monitorukat elnevezték XDR-nek. A Mac Pro, megint csak nem az alapkonfigurációval, akár hat ilyen monitort is képes egyszerre kezelni, összesen 120 millió pixelt megjelenítve.

A szupergép és a monitor ősszel kerül a boltokba.

Új rendszer is készült a Mac gépekhez, ez a MacOS Catalina, amelynek meglepő módon az a legnagyobb újdonsága, hogy a fejlesztők egyetlen kattintással tudnak átültetni rá eredetileg iPadre megírt appokat. Csak be kell pipálni a fejlesztőkörnyezetben egy négyzetet, és a rendszer magától elvégzi a szükséges optimalizálásokat, az átméretezhető ablakoktól az egér kezeléséig.

Most ismételje meg Craig Federighi, az oprendszerek fejlesztésének vezetője azt a korábbi állítását, hogy az iPadből nem lesz Mac!

Az már csak hab a tortán, hogy az iPadek második kijelzőként is működnek majd az új Mac OS Catalinán - eddig ez extra appok telepítésével volt megoldható. Az Apple persze azt is megoldotta, hogy az iPad érintőkijelzője profi rajztáblaként működjön az olyan Macen futó szoftverekben, mint az Adobe Photoshop vagy a Final Cut.

A Catalina teljes hangvezérlést is támogat, hogy a mozgásképtelen felhasználók kezelni tudják minden létező funkcióját.

A legizgalmasabb új operációs rendszer mégsem ez, hanem ami az iPadeken fut.

Itt az iPad OS

Az Apple valamiért úgy döntött, hogy az iPad és az iPhone operációs rendszerének külön úton kell folytatnia. A mi tippünk az, hogy az iPad és a Mac annyira elkezd hasonlítani egymásra, hogy ez fölöslegesen kavarna bele a mobiltelefon fejlődésébe. Lehetnek itt még olyan változások, amit mindenki vár, csak rendre letagadják.

Komolyan feltuningolták az iPad multitaszkolását, amikor több program fut egymás mellett a kijelzőn. Az Apple saját alkalmazásait például lehet úgymond klónozni, azaz kétszer is megnyithatjuk egymás mellett a Jegyezetet, hogy egyikből a másikba másoljunk tartalmakat. Az különböző app-párosításokat, amelyek egyszerre voltak megnyitva, önálló asztalként kezeli a rendszer, és ezek közt is lépkedhetünk az iPad OS appváltó felületén. Megnyitjuk a jegyzet-jegyzet kombinációt, utána átlépünk a Safari-jegyzet felületre, aztán megint vissza, és így tovább. Hatékonyabbá teheti a munkát, ha tényleg minden olyan flottul működik, ahogyan azt megmutatták.

Widgetek jelenhetnek meg a főmenüben, az ikonok mellett

Az iPad OS már támogatja az usb memóriákat és sd-kártyákat, egyszerűen lehet majd kívülről fájlokat átmenteni az Files appba, a beépített fájlkezelőbe. Onnan pedig már pillanatok alatt mindent áthúzhatunk a kedvenc felhőtárhelyünkre. Az iPad több iCloud online fiókot is támogat, elfér egymás mellett a személyes és a munkahelyi fiók.

Az iPad OS rendszert is sikerült úgy optimalizálni, hogy még gyorsabb legyen, ami például az Pencil kezelésében mutatkozik meg. A digitális toll válaszidejét az eddig is gyorsnak számító 20 ezremásodpercről 9-re csökkentették, tehát a vonal szinte azonnal megjelenik, ahogy elhúzzuk a tollat a kijelzőn.

Az egér támogatása nem került bele a rendszerbe, viszont javították az ujj felismerését, hogy könnyebb legyen szöveget kijelölni. A látottak alapján ez még mindig egy kicsit nehézkesebb, mint az egérkattintás, de ezt majd meglátjuk élőben, amikor lehetőségünk lesz kipróbálni.

A másolásra, kivágásra és beillesztésre pedig egy új gesztust találtak ki: három ujjal kell csippanteni a másoláshoz, majd az ujjakat a megfelelő helyen széttolva behelyezzük a szöveget. A visszavonás ismét háromujjas, csak balra kell suhintani.

Fotó: Apple.com

A magára hagyott kis oprendszer

Az Apple nem problémázott a babonával, amikor elnevezte az idei új iOS-t, az rendesen megkapta a soron következő 13-as számot. Ebben az egyik legnagyobb változás a sötét hátterű mód, amely csökkentheti az akkuhasználatot, hiszen kevesebb világításra lesz szükség a megjelenítéshez.

Sok mindent optimalizáltak, állítólag 30 százalékkal gyorsabb lesz az FaceID, vagyis az arcbeolvasáson alapuló beléptetés, és az appok is jóval gyorsabban elindulnak. Komolyabb fejlesztésnek mondható az is, hogy az Emlékeztetők megértik a szavainkat, és ha beírjuk, hogy "holnap", akkor annak megfelelően dátumozza majd a bejegyzéshez tartozó határidőt. Sőt, ha személyt is csatolunk a tennivalónkhoz, akkor figyelmeztetni fog minket, amikor az illetővel beszélünk, hogy lenne itt egy téma.

Komoly ráncfelvarráson ment át az Apple Maps, a Google Térképben megismert utcaképekhez hasonló nézettel egészült ki. A látottak alapján az Apple megoldása kifinomultabb, szebben jelenik meg, ahogy végigfutunk az utcákon.

A bemutató legjelentősebb része az egyik legkomolyabb témához kapcsolódik: a felhasználó személyes adatai, a privacy védelméhez. Lesz például egy újfajta bejelentkezési megoldás, a Sign in with Apple, amely nagyjából úgy működik, mint amikor Facebookkal bejelentkezünk appokba, hogy ne kelljen kézzel regisztrálni, mint a középkorban. Így viszont Mar Zuckerberg kimarad a buliból.

Az Apple azt ígéri, hogy jobban vigyáz az adatainkra: megadhatunk kamu lakcímet az appoknak, és az emailcímünk titokban tartását is kérhetjük. További védelmet ad, hogy ha egy app működése földrajzi adatokat igényel, akkor megadhatjuk, hogy csak egy alkalommal férjen hozzá, ne folyamatosan.

A tinik is megkapták a maguk megnyugtató arcmasszázsát: az animált Memoji fejek, amiket a saját képmásunkra hozunk létre, már ékszerekkel és sminkkel is díszíthetők, hogy még jobban hasonlítsanak ránk. Már amennyiben viselünk sminket és ékszereket, mert ez mondjuk rám nem annyira jellemző. A kiterjesztett valóság (AR) továbbfejlődését meglepő módon az Apple a Microsoft egyik legnépszerűbb játékával, a Minecrafttal mutatta be, amelynek az Earth nevű változata a körülöttünk lévő valóságban jeleníti meg a virtuális kockavilágot.

ezekről az újdonságokról az iPhone 6 már lemarad, ugyanis az új rendszernél A9 csip a minimum, amely az iPhone 6S-ben debütált.

Egy hardverfüggő iOS-újítást is láthattunk. Az iPhone felhasználói, ha Airpods füleseik is vannak, akár közösen is hallgathatnak zenét. Ehhez elég lesz megérinteni a másik telefonját, és felugrik egy menü, hogy szeretnénk-e azt hallgatni, amit a másik. Megnyugtató megoldás, hogy nem lehet csak úgy trollkodni a többi iPhone-júzerrrel a tömött villamoson.

Mégsem halt meg, csak átalakult

Bár mindenki az iTunes halálát rebesgette a WWDC előtt, az idén 18 éves szoftver csak átalakult, hogy a Macen három különálló szoftverként folytassa az életét. Mostantól nem ez kezeli az iPhone-t sem, magyarán amikor rákötjük a telefont a Macre, az égvilágon semmi nem történik, nem ugrik elő a semmiből az iTunes.

A három új app az Apple Music lesz, amely értelemsszerűen az online zeneszolgáltatást kezeli, az Apple TV, amivel filmeket és sorozatokat lehet nézni, akár 4K HDR kép- és Dolby Atmos hangminőségben, valamint az Apple Podcast, amely ezentúl önállóan kezeli a hangos műsorokat.